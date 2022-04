Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 aprile segno per segno

Sole e Saturno vi innalzano tono e umore specie se nati dal 15 al 20 aprile. Se cercate l’anima gemella Saturno vi stimola a confrontarvi con nuove occasioni in ambito sentimentale. Quale attore impersona meglio la sua arte tramite il vostro segno? Nel vostro caso certamente Matthew Modine in “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick.

Pasquetta gratificata da ottimi transiti planetari, anche se potreste vivere qualche momento di nervosismo se nati dal 16 al 19 maggio. Grande curiosità per una conoscenza fatta di recente, con cui trovate alchimia se nati tra il 9 e il 14 maggio. Natasha Richardson è la vostra attrice di riferimento, in particolare ne “La contessa bianca”.

Giornata con verve e prontezza di spirito oltre che forza caratteriale. Riuscite oggi anche a far emergere una certa parte emotiva se nati dal 5 al 13 luglio. Carey Mulligan in “Non lasciarmi” è sicuramente l’attrice del vostro segno che vi rappresenta meglio oggi.

Cielo radioso in questa Pasquetta grazie a Urano e Nettuno soprattutto se siete nati dal 2 al 6 luglio e dal 12 al 16 dello stesso mese. Urano e Nettuno vi fanno godere di intriganti conquiste se nati dal 14 al 18 luglio, nonostante Sole e Plutone negativi. L’attore che meglio si adatta al vostro segno è Tom Cruise, specie in “Eyes Wide Shut”.

Un po’ di svogliatezza oggi ma niente di grave, risolverete tutto. La persona che vi fa battere il cuore è disposta a darvi emozioni molto intense se nati dal 10 al 13 agosto. L’attrice di punta del vostro segno? Charlize Theron, molto brillante ne “Il cacciatore e la regina di ghiaccio”.

Discreti aspetti planetari oggi con Urano e Luna un po’ sospirosi. Siete arditi e propositivi in amore se nati dall’8 al 13 settembre, mentre per quanto riguarda gli attori sicuramente quello che più si avvicina a voi è Sean Connery, da guardare assolutamente in “Marnie” di Alfred Hitchcock.

Pasquetta con varie chance di ricreazione, nonostante Plutone in angolo dissonante. Siete un po’ nervosi o irrequieti nei confronti della persona amata se nati dal 28 settembre al 4 ottobre ma Saturno vi sorreggerà. Il vostro attore di riferimento? Montgomery Clift, di cui vi consigliamo “Un posto al sole”.

Luna vi dà freschezza e capacità di persuasione in questa Pasquetta. In amore Giove, Marte, Venere, Luna, Plutone e Nettuno sono tutti dalla vostra parte, specie se nati dal 9 al 16 novembre. Chi invece è nato dal 26 ottobre al 5 novembre sia più guardingo. Monica Vitti è la star cinematografica di riferimento, specie per la sua performance in “Polvere di Stelle”.

Lunedì di Pasquetta decisamente frizzante e avventurosa, con Nettuno, Giove e Marte ma pure Venere lievemente ostili ma dunque vogliosi di mettervi alla prova. Colpite al cuore una persona che da tempo avevate puntato se nati nella terza decade grazie all’apporto di Sole. Franco Nero in “Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica” è il vostro attore totem oggi.

Pasquetta brillante e dinamica specie per i nati nella seconda decade, protetti da Urano. Plutone e Luna vi consentono di formare una cosa sola con la vostra dolce metà se nati dall’8 al 13 gennaio. L’attore che più rappresenta il vostro segno è senz’altro Humphrey Bogart, da rivedere nel classico “Acque del Sud”.

Una serena Pasquetta oggi con i vostri cari e gli amici di sempre. Giove, Venere, Marte, Sole e Saturno vi tengono alto l’umore, specie se nati dal 2 al 7 febbraio. In amore ritrovate una vecchia fiamma che vi riaccende nuovamente il desiderio, mentre l’attrice che tiene alta la bandiera del vostro segno è Vanessa Redgrave, da rivedere in “Blow Up” di Antonioni.

Favore assoluto e condizionati degli astri con Nettuno che vi protegge se nati dal 9 al 15 marzo. Affiatamento profondo con la vostra dolce metà in questa giornata grazie a Urano ma pure a Giove Marte, Venere e Luna. L’attrice dei Pesci Elisabeth Taylor non può che essere il vostro portento attoriale, specie in “La bisbetica domata”.