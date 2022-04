Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 aprile segno per segno

Marte e Sole vi trovano in posizione felice e vi danno grande energia vitale, oltre che inattesi colpi di scena in ambito familiare. Il vostro calore umano si alza molto, mentre a lavoro Plutone disarmonico può far alzare i toni in ufficio se nati dal 17 al 20 aprile.

Un cielo molto sereno con Plutone e Urano benefici ma anche Venere favorevole. Qualità, costanza, fedeltà e predisposizione sono le vostre caratteristiche migliori in amore. Non vi lasciate frastornare dall’ambiente esterno e fate il vostro dovere a lavoro.

Luna, Saturno, Sole vi favoriscono se nati nella seconda decade, così come Mercurio se festeggiate gli anni dal 24 al 30 maggio. C’è grande sintonia con il vostro partner se siete nati nella seconda decade, mentre a lavoro godrete di notevoli successi economici.

Plutone e Sole non vi danno tregua con slancio attivo e forza di razionalità. Giove, Venere, Urano e Nettuno vi sostengono invece dolcemente, con Urano e Nettuno in particolare che limano le intese amorose per i nati dal 15 al 18 luglio. In ufficio siete stimolati a non sentirvi mai paghi.

Luna vi sorride e vi apre a esaltanti emozioni, con una forma fisica rafforzata da Sole. Le coppie di lungo corso ottengono una grande unione al di là di noia e ripetitività mentre a lavoro Sole rende tutto più stabile se nati dal 13 al 18 agosto.

Luna e Plutone sono entrambi favorevoli, mentre Venere oggi è in posizione di contrasto e potrebbe non farvi sintonizzare al meglio con la vostra dolce metà. Siete perfetti in tutto invece in ufficio nella giornata odierna.

Luna vi allieta la giornata con sorprese che toccano cuore e mente. Saturno vi dà benessere a livello di stato fisico anche se Sole è contrario. Luna è straordinariamente positiva anche in amore, avrete infatti la chance di scambiare opinioni con la vostra dolce metà su cui vi troverete totalmente d’accordo. Chi nasce tra il 15 e il 18 ottobre cerca una nuova dimensione professionale.

I pianeti sono armonici, in particolare Nettuno per i nati nella terza decade. Vi sentite in grado di scalare le montagne a livello relazionale, mentre in ambito lavorativo molti di voi saranno impegnati in una libera professione.

La vostra socievolezza può subire dei cali per via dei vostri alti e bassi di umore. La forma fisica resta però sempre eccellente. Saturno è in ottima posizione amorosa se nati dal 9 al 14 dicembre con exploit di fascino per i nati nella terza decade. Giove vi aiuta a vedere la convenienza dove non c’è a lavoro.

Prospettiva planetaria discreta con Venere e Saturno positivi ma Marte e Giove negativi. Siete capaci di grandi tenerezze in amore se nati tra il 16 e il 20 gennaio, mentre a lavoro sarete molto favoriti se nati nella terza decade.

Luna garantisce equilibrio nelle scelte e fluidità nei rapporti interpersonali. Momenti di rara intesa con la persona che avete accanto, mentre i single sperimenteranno il gusto dell’avventura con Mercurio. Luna e Saturno, se nati tra il 9 e il 16 febbraio, vi daranno uno sprint nell’attività professionale.

Qualche lieve nervosismo oggi, anche la forma fisica può risentire di qualche piccolo disturbo. Venere, Giove e Nettuno, se nati tra il 9 e il 12 marzo, vi faranno perdere la testa in amore. Plutone invece vi darà strategie vincenti a lavoro se nati dal 13 al 17 marzo.