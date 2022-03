Oroscopo del 31 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Responso planetario discreto per oggi per tutte le decadi. In particolare però Plutone dà un po’ di umore altalenante ai nati nella terza decade. Luna vi fa sentire effetti benefici in amore se nati nella prima decade, mentre Sole e Saturno vi danno un piglio decisionista in ufficio se nati dal 2 al 7 aprile.

Luna vi obbliga a occuparvi di questioni familiari, mentre Giove è molto propizio per la vostra buona salute, specie se nati nella prima decade. Giornata molto positiva con Giove paladino dell’eros, insieme al sostegno di Urano e Plutone, in amore. Sempre Giove sarà il vostro governatore anche a lavoro.

Venere vi rende l’aria leggiadra se nati dal 2 al 5 giugno ma anche benevola in amore se nati dall’8 al 14 giugno. Sole e Venere vi daranno un percorso da incredibili mattatori dal punto di vista lavorativo.

Giove è splendido oggi e vi regala un ottimo aspetto, specie se nati a luglio. Se siete nati invece nella terza decade sperimentate un’aria di maggiore completezza con la vostra dolce metà. Momenti di condivisione indimenticabili nel post lavoro se nati a luglio.

Sole, Mercurio e Luna vi illuminano il cammino con leggerezza di tocco e se nati dal 4 al 7 agosto. Sperimentate anche un accordo emotivo completo con la persona che volete al vostro fianco, questo soprattutto se nati nella terza decade. La vostra personalità gioiosa vi aiuterà a far passare la giornata lavorativa.

Urano e Plutone vi danno decisionismo e grinta per oggi, con Giove che vi promette sfide da superare se nati nella terza decade. Alti e bassi in amore per le coppie, lieve momento di insofferenza per i single. Il vostro temperamento vi aiuterà a gestire il lavoro con tempi e modi perfetti.

Marte, Venere e Saturno vi daranno influssi buoni se nati a settembre. Favorita la vita familiare e amichevole, mentre Venere vi darà un inguaribile desiderio di romanticismo e tenerezza con la vostra dolce metà. I vostri capi apprezzeranno il modo di fare preciso e puntuale che avete di lavorare, se nati dall’8 al 15 ottobre.

Transiti discreti per voi, con Mercurio, Sole, Giove e Plutone ma anche Nettuno che sono stabilmente dalla vostra parte se nati dal 14 al 19 novembre. Impegno, garbo e capacità di capire le esigenze del vostro partner saranno tratti distintivi della giornata sentimentale, mentre a lavoro Giove vi donerà empatia e capacità di intrattenere.

Sole, Luna e Mercurio vi danno slancio e calore umano. Venere invece può rafforzare i rapporti di coppia con romanticismo e maggiore affetto. Sempre Venere vi fa organizzare uno svago serale post lavoro con ottime capacità gastronomiche!

Giove innalza a ottimo lo stato della vostra salute, aumentando anche quello del morale, specie se nati a gennaio. Giove e Nettuno sono al vostro fianco anche in amore se nati nella terza decade, mentre dopo il lavoro vi lascerete andare a una serata co amici a base di ottimo cibo e buon vino.

Marte vi rende spumeggianti e grintosi se nati nella seconda decade. Venere vi porta anche uno splendido tocco di romanticismo da mostrare con la vostra dolce metà, mentre i vostri capi vi daranno promozioni e conquiste se nati dal 29 gennaio al 4 febbraio.

Giove favorisce in particolar maniera i nati nella terza decade. Riuscite a tenere insieme la parte romantica dell’amore insieme a quella intensa grazie a Luna e Saturno. Create ottime armonie gastronomiche per una serata da sogno se nati dal 2 al 9 marzo.