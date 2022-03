Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 marzo.

Venere assicura una forma fisica eccellente se festeggiate gli anni dal 24 al 30 marzo. Marte vi guarda di buon occhio invece se nati dal 25 al 29 marzo. Venere vi porta molto romanticismo in amore se nati nella prima decade. Siete riusciti a ottenere quel che desideravate ottenere lavorativamente dopo tanto impegno.

Sole e Mercurio vi danno grande equilibrio oggi e contrasteranno Saturno negativo per i nati dal 5 al 10 maggio. Nettuno potenziale vostre facoltà di percezione in fatto di garbo, sensualità e savoir-faire con la vostra dolce metà se nati ad aprile. Ottimi risultati lavorativi per i nati a inizio maggio grazie a Urano.

Un inizio giornata un po’ irrequieto ma Venere è positiva così come anche Giove, Sole e Mercurio in amore. Lavorate duramente a un progetto che seguite da tempo insieme ad altre persone della vostra azienda.

Giove, Sole, Mercurio e Nettuno vi forniscono un ottimo equilibrio nella sfera familiare e attiva. Create le condizioni necessarie affinché si possa sentire l’afflato amoroso se nati dal 12 al 18 luglio. Se appartenete alla seconda decade avrete molta fantasia nella giornata lavorativa.

Luna vi favorisce dandovi grinta e vitalità se nati dal 15 al 22 agosto. Giove, Mercurio, Sole e Nettuno vi stimolano alla comunicazione affettiva se nati dal 27 luglio al 9 agosto. Luna e Giove vi daranno modo di attuare svolte determinanti a lavoro se nati nella terza decade.

Un po’ di nervosismo e confusione oggi ma Giove, Sole, Mercurio e Nettuno vi danno energia vitale oltre che – insieme a Plutone e Urano – una componente passionale, erotica e sensibile se nati in seconda e terza decade. Urano e Plutone ma anche Luna vi incoraggiano a fare bene a lavoro.

Costellazione astrale buona oggi. Luna e Marte si trovano in ottimo aspetto in tutte le tre decadi dal punto di vista della dimensione emotiva e sentimentale. Saturno rappresenta la vostra fortuna a lavoro se nati nella terza decade.

Alti e bassi oggi con Mercurio e Sole che sono molto presenti. A volte non sapete mostrare molto bene ciò che rappresenta per voi l’amore. Per fortuna Plutone e Mercurio vi danno una mano in questo. Gli astri vi aiutano a trovare l’equilibrio giusto a lavoro.

Saturno vi dà un fare dinamico e combattivo se nati dal 6 al 15 dicembre. Giove molto sensuale ma anche Sole e Mercurio vi provocano per mettervi maggiormente in gioco in amore se nati dal 3 al 9 dicembre. Guardate con legittimo orgoglio i risultati lavorativi ottenuti.

Sole e Mercurio vi assicurano grande sicurezza in voi stessi oggi, con Giove che tende a provocarvi nonostante la vostra salute sia discreta. Ritrovate una bella fusione emotiva con la vostra dolce metà oggi, mentre a lavoro dovrete essere brillanti e ambiziosi se nati nella seconda decade. Urano vi aiuterà.

Venere, Marte e Saturno sono molto felici per il vostro segno se nati dal 9 al 14 febbraio. Anche Plutone stimola molto la sfida nei nati della terza decade. Giove, Sole e Mercurio, invece, vi invitano a essere più profondi ed empatici con la persona che amate se nati nella terza decade. Sempre se nati nella terza decade Saturno vi spalleggerà a lavoro.

Splendida forma psicofisica oggi con Sole, Venere e Giove che vi danno grande equilibrio. Giove è molto positivo ma può provocare possessività in amore se nati nella seconda decade. Sta per arrivare una grande occasione di rivincita in campo professionale grazie a Sole e Mercurio.