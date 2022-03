Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 marzo

Marte e Venere vi portano a splendere oggi anche se Plutone resta contrario per i nati nella terza decade portando alti e bassi nell’umore e nel tono. Saturno è super positivo e vi può infiammare sotto l’aspetto ideologico. Preferite una dimensione intima con tocchi di romanticismo nelle dinamiche con la vostra dolce metà. Potreste oggi scegliere un film da vedere. Per il vostro segno è consigliato “una donna in carriera” del 1988.

Sole, Giove e Nettuno sono tutti favorevoli oggi e producono in voi un moderato idealismo se nati dal 12 al 15 maggio. Venere, Saturno e Marte vi tengono il broncio ma per stimolarvi a dare di più in amore se nati dal 16 al 20 maggio. “Wall Street” del 1987 può essere un film scelto per oggi.

Saturno vi porta una grande iniezione di buonumore con Giove che però è angolo dissonante se praticate nuoto e canottaggio. Vi attraversa un’insolita voglia di tenerezza: la vostra dolce metà sarà ben contenta! “Good night and good luck” del 2005 può essere il film da scegliere oggi.

Qualche piccolo contrasto con i conviventi oggi ma niente di grave. Giove è benefico infatti, così come lo sono Nettuno e Sole. Luna e Giove continuano a lavorare per predisporre terreno fertile per una storia d’amore, specie se nati nella terza decade. Il film da vedere oggi? “I segreti di Brokeback Mountain”.

Saturno vi aiuta a trovare in questa giornata moderazione ed equilibrio. Fate attenzione infatti a tenere a bada la vostra veemenza oggi. Eros e passione non mancano nel rapporto di coppia: favoriti in particolar maniera i nati tra il 17 e il 21 agosto. Il film classico giusto per oggi è “Il discorso del Re” del 2010.

Plutone lascia una scia di benessere e tranquillità da non sottovalutare. Il vostro carattere pacato, affidabile e paziente è la punta di diamante del vostro modo di amare improntato sulla genuinità. Vi potete deliziare questa giornata con la visione del film “Il diritto di contare” del 2017.

Un’altra giornata in cui Saturno transita benevolo, specie per i nati dal 4 al 9 ottobre. Vi ammorbidite sempre più nei riguardi di una persona che ha centrato il vostro cuore, mentre Marte vi invita a fare attività all’area aperta. Un film da vedere? “Chéri” del 2009.

Moti planetari che vi favoriscono in maniera abbastanza decisa grazie a Venere e Marte. Giove invece vi favorisce nei sentimenti così come anche Plutone che porterà una fortissima componente passionale. “L’uomo nell’ombra” è il film da guardare oggi.

Se nati nella seconda decade Saturno sarà abbastanza positivo e spazzerà via malumori in famiglia. Attenzione però a usare tatto e prudenza con le altre persone se nati dal 7 al 14 dicembre. Sole e Giove sono in posizione dissonante in amore quindi sappiate giocare su tempi lunghi e muovervi circospetti. “Lost in traslation” del 2003 è il film ideale da guardare oggi.

Urano vi dona la capacità di essere razionali se nati nella prima decade, così come anche Plutone vi darà grande efficienza se invece siete nati nella terza decade. Venere e Plutone sono entrambi sorridenti in amore e vi fanno minimizzare qualche problema se nati dal 9 al 14 gennaio. “The Marigold Hotel” è il film consigliato per oggi.

Venere e Marte vi donano leggerezza di tocco ma anche frizzantezza e ilarità oggi. Marte vi aiuta ad allenarvi in particolare negli sport senza troppa fatica. Saturno e Mercurio sono entrambi positivi in amore e vi daranno un’intensa sessualità. Un film da vedere per il vostro segno? “La versione di Barney” del 2010.

Venere e Marte continuano a essere benefici per voi così come Nettuno, Sole e Giove. La presenza di Luna in amore vi rende affabili se nati dal 25 al 28 febbraio, oltre che irresistibili. Sentimentalmente, sarà una giornata appagante! La visione per il film di oggi vira su “Lontano dal paradiso” del 2002.