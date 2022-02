Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 febbraio

Bilancio abbastanza discreto a febbraio con Urano, Giove e Nettuno che vi fanno alzare gli entusiasmi. Ottime prospettive per i viaggi e vento di passioni per quanto riguarda l’amore, specie se nati nella seconda decade. Urano vi darà pragmatismo professionale e sviluppi interessanti lavorativamente parlando se nati dal 31 marzo al 4 aprile.

Mese che si chiude positivamente per tutte le decadi. Venere vi dona benessere e ottima salute, così come bellezza fisica se nati ad aprile. Plutone e Nettuno sono i vostri due pilastri in amore. Avete scelto la libera professione? Accettate una committenza che avrà il merito di darvi un cospicuo guadagno se nati dal 5 al 12 maggio.

Logici e convincenti in ambito familiare e sociale se nati nella seconda decade. Occhio a non chiedere però troppo a voi stessi se nati dal 2 al 10 giugno. Non vi lasciate tentare da qualche evasione di troppo in amore! Mercurio e Luna sono inoltre felicissimi a lavoro per i nati nella seconda decade.

Nettuno, Giove e Sole vi daranno uno scenario di grande disinvoltura. Sarete sensibili e coinvolgenti con la persona amata grazie a Urano e Nettuno e un nuovo progetto professionale vi prenderà molto se nati dal 7 al 14 luglio.

Giove fa chiudere il vostro mese in bellezza pensando anche a un clima di romanticismo, con viaggi futuri da impostare con la vostra dolce metà. Se svolgete un lavoro impostato sul commercio o la vendita Urano sarà un po’ negativo se nati dal 31 luglio al 5 agosto.

Chiusura del mese un po’ faticosa con Sole, Giove e Nettuno tecnicamente negativi che porteranno un po’ di caos in un ambiente altrimenti armonico. Con la forza del dialogo riuscirete a rientrare da un momento di crisi della relazione, mentre a lavoro è raro incontrare persone più disciplinate.

Un’incoraggiante combinazione astrale vi infonde entusiasmo e voglia di vivere grazie a Saturno e Mercurio. Fase molto buona per quanto riguarda l’affettività e l’eros con la vostra dolce metà. Se svolgete una professione artistica migliorerete considerevolmente le vostre capacità se nati dal 3 al 12 ottobre.

Quadro astrale con tanti stimoli. Urano è vostro nemico ma lo combatterete con onore. Eros in primo piano oggi grazie a Marte e Plutone specialmente se siete nati dal 13 al 16 novembre. Bancari, banchieri, politici e amministratori pubblici oggi avranno i riflettori puntati addosso.

Velocità, dinamismo, prontezza di riflessi: Luna vi darà queste qualità. Aria di novità dal punto di vista sentimentale, ci saranno però dei banchi di prova da superare. Se nati nella seconda decade sarete soddisfatti sul piano professionale.

Giove e Nettuno vi sorridono così come anche Venere, Marte e Plutone. La vostra affettività vi fa apprezzare da chi vi ama se nati nella terza decade. Il vostro lavoro di routine comporta comunque molta allegria.

Vari aspetti positivi ma anche negativi, un po’ di alti e bassi. Urano non vi disturba più di tanto però. Sintonia fisica e mentale in amore grazie a Giove e Nettuno che vi rendono abili seduttori. Organizzati e precisi, Saturno vi aiuta a lavoro se nati dal 3 al 9 febbraio.

Prospetti planetari trionfali. Nettuno, Giove e Sole vi danno vivacità mentale e fisica ma pure amabilità e bellezza. Ottime prospettive anche nella via affettiva ed erotica. A lavoro buonissimi influssi di Mercurio se nati nella seconda decade.