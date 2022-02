Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 febbraio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 febbraio.

Sole vi rallegra la vita se nati dal 22 al 25 marzo. Qual è il cantante preferito dal vostro segno in ambito d’amore? Sicuramente Giusy Ferreri con il singolo “L’amore mi perseguita”, eseguita in coppia con Federico Zampaglione. Venere e Giove vi aprono a fortunate occasioni d’amore se nati nella prima e seconda decade. Se lavorate anche oggi la strada che avete davanti è quella del successo.

Venere vi porta fortuna se nati nella terza decade. Per la vigilia di San Valentino il bravo Ermal Meta è il vostro cantante da ascoltare, con il brano “Vietato Morire”. I single riceveranno la benevolenza di Nettuno. Se lavorate anche oggi vi guadagnerete il plauso dei colleghi se nati nella terza decade.

Sole vi propone un innalzamento di tono e umore. Il vostro cantante preferito? Matthew Bellamy, il frontman dei Muse, con la sua “Follow Me”. Attenzione a coltivare l’amore con dedizione e attenzione se nati nella seconda decade perché Nettuno è contrario. Se lavorate pure oggi sarete rapidi ed efficaci se nati dal 29 maggio al 4 giugno.

Plutone vi guarda imbronciato se nati nella terza decade con Luna che vi innalza il buonumore se nati nella prima decade. Blondie con “Call me” è la vostra cantante preferita di oggi. Plutone vi induce a rompere con le storie che non funzionano più se nati dal 12 al 16 luglio. Non date retta ai pettegolezzi lavorativi se lavorate oggi.

Cielo tranquillo se nati nella terza decade. Arisa è la vostra cantante di oggi, la canzone in particolare è “Controvento”. Successi inaspettati per i single nati dal 14 al 19 agosto. La vostra professionalità si esprime oggi con i capi che ve ne rendono merito.

Nettuno e Giove vi danno stimoli e provocazioni se nati dal 14 al 17 settembre. Oggi la canzone giusta è “Love is a losing game” dell’indimenticabile Amy Winehouse. Plutone vi aiuta a raggiungere chi vi ha sedotto se nati nella terza decade. Non vi fate frastornare dalle chiacchiere in ufficio e svolgete bene il vostro lavoro.

Saturno è positivo dandovi forma fisica e condizione ottimale. La canzone giusta per oggi arriva da Neffa, in particolare “Quando sorridi”. Sole vi regala sicurezza in voi stessi e ottimismo se nati tra il 14 e il 18 ottobre. Il vostro rendimento lavorativo domenicale è di tutto rispetto.

Luna continua a sorridervi e darvi una notevole forma psicofisica. Il cantante giusto per questa giornata è Raphael Gualazzi con “Calda estate (dove sei)”. Giove, Venere, Plutone, Nettuno, Luna vi favoriscono se nati in seconda o terza decade. Sole è contrario e vi rende irrequieti in ufficio se nati dal 10 al 17 novembre.

Sole benevolo insieme ad altri pianeti, solo Giove vi guarda un po’ imbronciato. La regina del rock Tina Turner è la vostra cantante per oggi con il suo brano “Simply the best”. Sole vi offre oggi una domenica di svolta dal punto di vista professionale.

Giove vi favorisce se nati dal 29 dicembre al 6 gennaio. Il cantante del vostro segno di oggi? David Bowie, con la sua immortale “Heroes”. Se nati in prima e seconda decade Saturno e Urano sono al vostro fianco. Plutone vi favorisce lavorativamente se nati nella terza decade.

Luna vi apre a una giornata profonda con la vita familiare in rilievo. “Fino all’imbrunire” è la canzone per oggi con i Negramaro pronti per la performance. Giove e Sole vi daranno grandi soddisfazioni in amore se nati dal 9 al 16 febbraio. Nettuno vi favorisce a lavoro se nati dal 7 al 10 febbraio.

Luna vi assiste e vi rinvigorisce se nati nella seconda decade. Il vostro cantante di riferimento è Tiziano Ferro con “Valore assoluto”. Urano vi benedice insieme a Marte per quanto riguarda la durata dei sentimenti. Se lavorate anche oggi sarete abili a schivare liti e difficoltà.