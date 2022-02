Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 febbraio segno per segno

Favori in modo alterno oggi dai pianeti con Sole e Luna che vi donano forma fisica perfetta ma Mercurio, Marte, Venere e Plutone che vi contrastano. Non trascurate la persona che avete accanto, Venere dissonante potrebbe creare contrasti. Oggi potreste guardare un bel film dopo il lavoro per rilassarvi. Il consiglio per il vostro segno è “Sentieri selvaggi”.

Giornata contrassegnata dal desiderio di riposo con Nettuno e Plutone che vi favoriscono in tal senso se nati nella terza decade. Occhio alla forma fisica e alla dieta perché Saturno vi contrasta un po’. Trovate la quadratura del cerchio di un problema di coppia se nati dal 16 al 18 maggio. Vi godete un po’ di relax con un film come “The Marigold Hotel” con Judi Dench.

Giornata con possibilità di movimento fisico e mentale: Luna, Sole e Urano vi sosterranno oggi. Il vostro punto di vista emotivo oggi è un po’ carente, in compenso aumentano le voglie sessuali e gli sguardi languidi e lussuriosi. “18555, la prima grande rapina al treno” con Sean Connery è il film giusto per voi.

Luna è dissonante così come anche Venere e Plutone. Non fate progetti ambiziosi oggi, neanche in amore: questa è una fase in cui bisogna temporeggiare. Il film per oggi? “Indovina chi viene a cena?” con Sidney Poitier.

Luna è benefica e vi dà ottime indicazioni a livello familiare se nati dal 15 al 23 agosto. Saturno continua però a osteggiarvi in amore se nati nella seconda decade. Rilassatevi con un bel film, per esempio “La mia Africa” con Robert Redford e Meryl Streep.

Una bella configurazione con Mercurio, Urano, Marte e Plutone che vi stimano, anche se Luna, Giove e Nettuno sono imbronciati ma nulla di preoccupante. Venere vi favorisce dandovi notevole slancio amoroso e sensuale oggi. Se non lo avete ancora fatto, recuperato oggi il primo “Matrix” con Keanu Reeves.

Saturno è felicemente sorridente e vi regala leggerezza di tocco oltre che senso dell’umorismo se nati nella seconda decade. Oggi non riuscirete a infittire la schiera dei sedotti e abbandonati ma, di contro, il vostro cuore può dimostrare di non essere pavido. Un bel film per oggi? “Ascensore per il patibolo” con Jeanne Moreau.

Sole e Urano sono un po’ provocatori oggi e vi lanciano sfide di diverso livello, specie per spronare i nati nella terza decade. Nettuno, Giove, Venere, Luna e Plutone sono i vostri protettori sentimentali per oggi. “Che fine ha fatto Baby Jane?” con Bette Davis è il film da vedere oggi.

Saturno vi vuole grintosi se nati dal 5 al 9 dicembre. Plutone, Sole e Venere vi spianano la strada di nuove conquiste sentimentali specialmente se siete nati nella seconda decade. Oggi giornata sonnacchiosa che valorizzate con il film “Sette anni in Tibet” con Brad Pitt, attore del vostro stesso segno.

Un clima di perfetta armonia oggi con Luna e Giove in ottimo aspetto anche in amore. Grandi successi per i single, gratificati da Marte. Il film da poter vedere oggi è “Solo chi cade può risorgere” con il mitico Capricorno Humphrey Bogart.

Saturno è armonico se nati nella seconda decade. Sole vi dona uno stato mentale tonico e una importante mobilità fisica. Se siete single cercherete di acchiappare il treno dei desideri il prima possibile grazie a Nettuno. Nella quiete della sera, invece, scegliete “Il colore dei soldi” di Martin Scorsese con Paul Newman per rilassarvi.

Luna, Giove, Nettuno e Venere sono in posizione armonica per voi oggi. Nell’ambito sentimentale è arrivato il momento di prendere un po’ l’iniziativa, mentre le coppie stabili facciano attenzione a qualche disturbo esterno. Il film che va bene per questa giornata è “Improvvisamente l’estate scorsa” con Katharine Hepburn.