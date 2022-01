Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 gennaio segno per segno

Profilo astrale con Sole positivo ma anche Urano. Nettuno vi dà una bella combinazione di eros e sentimento se nati nella terza decade. Vediamo come i professionisti della carta stampata vengono letti dallo Zodiaco: quelli che lavorano nel vostro segno vengono visti come veri condottieri, alla Eugenio Scalfari alla Lilli Gruber.

Venere vi fa occupare con più solerzia della famiglia. Giove inoltre pose il suo sguardo con amore su di voi, anche con Marte. Tra i giornalisti con cui condividete una visione lucida dell’attualità ci sono Ferruccio De Bortoli e Rossana Rossanda.

Momento frizzante e in linea con le vostre idee grazie a Saturno e Sole. Se nati dal 25 al 31 maggio state però attenti a non iniziare battaglie ideologiche con il partner perché Giove è negativo. Milena Gabanelli, Ilaria Alpi o Bruno Vespa sono perfetti per il vostro abbinamento giornalistico di oggi.

Giove vi rende la giornata positiva e speciale se nati a giugno. Ottimi rapporti con la famiglia ma anche un desiderio di intimità importante. Il vostro lavoro da giornalista si avvicina tanto a firme prestigiose come Michele Serra, Antonio Padellaro e Oriana Fallaci.

Luna vi favorisce se nati nella seconda decade. Saturno è in angolo negativo e vi invita a tenere le vie respiratorie protette. Momento sì nei sentimenti e pure nell’eros mentre giornalisticamente due esempi chiari del vostro modo di essere sono Enzo Biagi e Lucia Annunziata.

Venere e Marte sono entrambi molto belli per voi oggi. Pazienza e forza di volontà per la vostra relazione oggi, specie se nati nella prima decade. Aldo Cazzullo, Giorgio Bocca, Maria Cuffaro: interpreti capaci e con ironia del mondo del giornalismo.

Sole, Saturno e Luna sono in forma smagliante e vi danno una grande mano. L’eros è il carburante fondamentale della vostra relazione se nati nella prima decade. Il vostro segno si dedica al giornalismo con incessante imparzialità e obiettività, come fanno personalità come Marco Travaglio o Giampaolo Pansa.

Venere e Luna vi sostengono a livello psicofisico. Luna vi rende più teneri e meno tenebrosi del previsto nella relazione. Mercurio è disinvolto e vi darà tanta esaltazione nel vostro lavoro giornalistico, con grandi inchieste alla Ezio Mauro.

Luna vi porta vivacità ma anche irrequietezza, con Giove e Nettuno comunque positivi se nati nella prima e terza decade. Saturno è capace di rasserenare ogni momento di inquietudine. Se nati dal 2 al 7 dicembre recuperate qualcosa dal punto di vista sessuale. Il vostro giornalista di riferimento? Sicuramente personalità come Fabio Fazio, Gad Lerner.

Transiti odierni piuttosto armonici con Plutone e Venere che abitano stabilmente il vostro segno in amore se nati nella terza decade. Concentrazione e forza di volontà sono il vostro fiore all’occhiello oggi come per Giovanni Floris o Enrico Mentana.

Luna, Saturno, Giove, Sole e Mercurio sono tutti benefici per voi, con Luna in particolare che vi offre l’occasione giusta per conquistare e riconquistare chi desiderate, specie se fate parte della seconda decade. La vostra professione giornalistica vive di curiosità e comprensione, come per Corrado Augias, Massimo Giannini o Irene Bignardi.

Oggi non avrete fluidità di comportamenti personali e familiari. La vostra tenerezza però aiuta il partner a superare un momento di malumore dovuto a stress lavorativo. Venere e Giove sono molto vicini a voi sotto il profilo dello slancio erotico se nati nella seconda decade. I giornalisti come voi raccontano la fredda cronaca e le vicende di attualità, come Paolo Mieli.