Oroscopo del giorno, le previsioni del 25 gennaio segno per segno

Sole fa aumentare in voi vitalità e ardore, così come anche Mercurio e Urano giocano un ruolo davvero importante per voi oggi. Giove, Saturno e Mercurio portano in dote una nuova fiamma amorosa se nati dal 31 marzo al 5 aprile. Un’importante committenza lavorativa sta per giungervi: preparatevi!

Panorama di transiti positivo con Plutone che vi darà forza morale e anche un ottimo aspetto amoroso se nati nella tra decade. Mai mostrarvi pigri a lavoro, anzi: siete conosciuti in realtà per macinare un’enorme mole di lavoro.

Sole tifa per voi così come Mercurio. Una recente conoscenza vi provoca nuove emozioni? Non vi chiudete alla possibilità di trovare qualcosa che si amore. Se avete abbracciato la professione autonoma Mercurio, Saturno e Giove vi promettono enormi successi.

Luna vi invia sollecitazioni amichevoli e vi darà una giornata niente male dal punto di vista psicofisico. Se siete nati a luglio Nettuno vi consentirà di ottenere comprensione e intelligenza dalla vostra dolce metà. A lavoro trovate subito il modo per presentare piani creativi e innovativi.

Luna, Saturno, Sole e Urano sono tutti un po’ disarmonici ma voi vi difenderete molto bene. C’è bisogno di sensibilità e delicatezza oggi nel rapporto d’amore, specialmente se nati dal 3 al 9 agosto. Vi arriva una discreta mole di lavoro ma darete il massimo.

Giornata in cui Luna e Urano vi favoriscono se nati in prima e seconda decade. Forte carica erotica data da Plutone sotto il profilo amoroso mentre a lavoro, se nati dal 9 al 14 settembre, i grintosi Marte e Plutone vi daranno forza di volontà.

Saturno è il vostro propizio governatore se nati nella seconda decade: condizione psicologica ed emotiva ottime. Inoltre vi danno manforte anche Sole e Mercurio se nati dal 29 settembre al 6 ottobre. Se siete nati a ottobre e siete single i vostri piani di conquista amorosa troveranno ampi spazi di realizzazione. Se siete nati a settembre riceverete invece ottime risposte lavorative.

Mercurio vi guarda con il broncio e quindi cercate di non pretendere troppo dalla vita familiare. Giove e Nettuno sono invece costruttori di qualcosa di bello in amore, da godere senza superficialità. Non vi lasciate frastornare da guadagni facili ma puntate tutto su compiti meno redditizi ma più costanti.

Sole e Mercurio si fanno vostri paladini oggi, anche se in amore sentite il bisogno di evadere e di avventura. Saturno è benefico lavorativamente parlando e vi darà modo di gestire i carichi se svolgete una professione autonoma.

Giornata concreta e realizzatrice per voi grazie a Giove, vi godete anche la possibilità di rilassarvi in famiglia grazie a Mercurio. Una cena romantica con la vostra dolce metà scaccia un po’ di ansia e di brutti pensieri. A lavoro Marte vi chiede pazienza se nati nella prima decade.

Transiti molto positivi oggi, soprattutto Venere. Se anti dal 27 gennaio al 4 febbraio vivete un’ottima fase amorosa, così come anche di salute per le vie respiratorie. Un impegno lavorativo molto faticoso vi affanna ma Saturno vi aiuta se nati nella seconda decade.

Luna, Venere, Giove, Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Marte, Sole e Mercurio sono tutti dalla vostra parte! Oggi potete avere preferenze per arte, sport, cinema e tanti altri interessi. Se nati dal 6 al 16 marzo i single avranno grandi successi mentre Marte vi farà trionfatori a lavoro.