Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 gennaio

Saturno e Sole vi regalano una giornata allegra e brillante sotto tutti i punti di vista. Giove vi fa organizzare un bel weekend romantico con la vostra dolce metà se nati dal 30 marzo al 5 aprile. Come meta potreste scegliere magari Londra o Siracusa. Se lavorate anche oggi farete benissimo e molto rapidamente se nati dal 17 al 20 aprile.

Venere vi darà un aumento della forza di speculazione intellettuale se nati nella seconda decade. Quale meta per un weekend romantico, magari per San Valentino? Un’ottima scelta può essere Valencia ma anche eventualmente Buenos Aires e Cagliari. Plutone, Giove, Nettuno e Urano vi favoriscono a lavoro se nati dal 14 al 18 maggio.

Piccoli cali di tono e umore per via di Giove. Un bel viaggio all’estero? Amsterdam e Nizza sono ottime mete per voi, così come anche L’Avana. Godetevi questa domenica e poi riprendete la routine a partire da domani.

Venere e Plutone vi disturbano un pochino se nati dal 14 al 18 luglio mentre per fortuna Giove, Urano e Nettuno sono vostri alleati. Le mete giuste per i viaggi? Probabilmente Istanbul e Vienna. Le disponibilità finanziarie non vi mancano, quindi fate qualche investimento fruttuoso.

Una domenica in ottima forma psicofisica grazie a Giove, mentre in amore Venere e Plutone organizzano per voi un bel viaggio intrigante magari in Africa, per esempio in Kenya, o a Rio De Janeiro. Siate prudente nelle manovre finanziarie con Urano se nati nella seconda decade.

Giove è imbronciate se nati nella prima decade. Niente di grave, tutto si risolverà. Per il vostro viaggio di Sal Valentino le mete giuste possono essere Barcellona o Vienna. Venere è al vostro fianco se vorrete tentare degli investimenti.

Mercurio vi presenta una giornata positiva nel tono e nell’umore così come nei rapporti familiari. Mercurio e Saturno inoltre vi vogliono far organizzare un viaggio con la vostra dolce metà, magari a Filadelfia o Boston, oppure Vicenza e Verona in Italia. Maneggiate i soldi con cura se nati a ottobre.

Venere, Giove, Nettuno e Plutone sono forza fantasiose e ottimistiche. Nettuno vi incoraggia a organizzare un weekend d’amore fuori, magari in Grecia oppure a Tokyo. Venere e Plutone vi sostengono negli investimenti se nati dal 15 al 18 novembre.

Marte vi vivacizza la giornata. A San Valentino partite in due? Andate magari in India o a Sidney! Non vi fate incantare da un facile investimento, chiedete prima informazioni a chi ne sa maggiormente.

Su 12 pianeti ben 10 sono favorevoli! Approfittatene per organizzare un bel viaggio d’amore, magari a Granada o a Marrakech. Avete concluso brillantemente gli impegni in ufficio, ora organizzatevi mentalmente per la settimana prossima.

Mercurio continua a favorirvi se nati nella prima decade. Saturno programma per voi un bel viaggio, magari a Nizza o a Marsiglia. Urano vi dà il fiuto giusto per gli affari se nati nella seconda decade.

Luna e Marte sono sempre contrari, però Giove vi organizza un bel viaggio. Mete? Magari Lisbona, Mosca o San Pietroburgo. Plutone vi aiuta a depositare i vostri guadagni in un posto sicuro e pieno di interessi.