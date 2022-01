Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 gennaio segno per segno

Luna e Sole vi propongono nuove soluzioni per la giornata, anche perché siete in fase di rinnovamento. In famiglia vi tocca gestire una situazione delicata. Vi trovate inoltre anche in una fase di stasi in amore, con Giove e Mercurio che però ammorbidiscono le negatività. Marte vi darà inoltre modi particolarmente azzeccati. Non date peso alle chiacchiere a lavoro e continuate a dare il massimo.

Alti e bassi nel profilo astrale con Saturno, Mercurio e Sole che sono tutti contrari specie se nati ad aprile e a inizio maggio. Luna, Urano, Giove, Venere, Nettuno e Plutone vi assistono in amore in ogni decade. Saturno contrario vi darà però qualche problema a livello di possessività con il partner. Se siete nati dal 15 al 18 maggio uno splendido Plutone vi darà massima efficienza in ufficio.

Mercurio e Sole vi consentono di gestire alcuni imprevisti. Momento sì per i sentimenti per via della buona combinazione di pianeti. Mercurio vi dà la possibilità di emergere lavorativamente se nati nella seconda decade.

Alti e bassi frequenti oggi con Venere e Nettuno, che però vi spalleggiano con forza se nati nella terza decade. Venere è in angolo negativo e anche Plutone in amore quindi non siate troppo lirici. Significativi apprezzamenti per il vostro lavoro se nati nella seconda decade.

Luna vi dona una bella strategia per risolvere alcune situazioni impreviste. Se siete innamorati vivete il vostro sentimento specie se nati dal 18 al 22 agosto. Come un treno che accelera andate avanti senza fermarmi in ufficio.

Urano vi mette in condizioni di interagire con tutti in maniera brillante, in particolare se nati dal 31 agosto al 5 settembre. Plutone vi dà grande slancio erotico se nati nella terza decade. La vostra abilità tecnologica salva una situazione lavorativa.

Venere è ancora dissonante ma solo per stimolarvi in una situazione ingarbugliata se nati dal 2 al 6 ottobre. Ritrovate la sintonia amorosa grazie a Mercurio se nati nella prima decade. Ci vorrà grande forza morale oggi a lavoro.

Configurazione con pianeti a vostro favore oggi ma anche con Mercurio, Saturno e Urano dissonanti se nati nella prima decade. Una nuova fiamma vi accende giorno e notte, specie con Plutone se nati nella terza decade. Giove e Nettuno vi faranno strada a lavoro.

Marte è strepitoso e super armonico per voi se nati nella terza decade. L’espansività caratteriale vi contraddistingue se nati dal 24 al 29 novembre. Non prendente nulla sottogamba a lavoro se nati nella seconda decade.

Marte vi dona la forza per reggere alti e bassi. Avete ceduto anche voi alle bellezze del desiderio e questo vi darà slancio di conquista se nati nella terza decade. Avrete anche successi insperati a lavoro grazie a Plutone e Giove.

Mercurio e Saturno soggiornano felicemente nel vostro segno. Momento positivo per le relazioni amorose se nati dal 9 al 12 febbraio. Sole, Venere e Giove vi danno grande capacità di erotismo se nati nella seconda decade. Vi studiate un piano d’azione netto in ufficio grazie a Saturno e Nettuno.

Alti e bassi oggi per il vostro segno grazie a Luna e Mercurio. Se nati nella seconda decade di troverete con l’imbarazzo della scelta per le conquiste se siete single! Giove è infatti in angolo benefico e vi darà grande passionalità. Se lavorate anche oggi darete svolte concrete a un’incombenza immediata.