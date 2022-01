Oroscopo del 21 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 gennaio.

Giove vi dona sensibilità e intuito insieme a grande empatia, specie in famiglia. Salute piuttosto buona ma Venere dissonante può rendervi esposti a patologie respiratorie quindi attenzione. La vostra natura calda viene fuori in amore con Mercurio se nati a marzo. Non vi incaponite a lavoro se qualcosa non va nel verso che avevate sperato.

Una questione familiare pare divenire risolta grazie a Venere oggi. Interessi e impegni di vario genere vi possono tenere un po’ lontani dalla vostra dolce metà se siete nati nella prima o nella seconda decade ma Saturno e Mercurio metteranno a posto le cose. Aria di grandi manovre in ufficio con Plutone positivo per i nati nella terza decade.

Mercurio vi fa riprendere tono e umore ma anche Saturno si prodiga per darvi una buona giornata. Una soddisfazione sentimentale quasi completa vi fa stare bene oggi, tanto che state iniziando a pensare alla nascita di un figlio. Mercurio e Saturno aiutano chi svolge professioni intellettuali.

Venere riesce a minimizzare alcuni problemi quotidiani e anche il duo Giove-Nettuno vi guarda con affetto. Un grande desiderio di avventura amorosa vi invade, nonostante siate un segno pigro. Vi attendono novità se nati dall’11 al 15 luglio. Momento di grossi cambiamenti a lavoro se nati in prima e terza decade.

Marte vi sostiene oggi nonostante Saturno e Urano siano imbronciati. Se siete single, avrete molti corteggiatori a cui aspirare, con Mercurio però in angolo negativo anche se Marte, in posizione felice, vi farà fare scelte razionali. Se festeggiate gli anni dal 28 luglio al 4 agosto state un po’ in campana a lavoro.

Venere è razionale e vi rende anche combattivi, rallegrandovi lo spirito. L’aria è mutata in famiglia e il vostro amore ne beneficia in positivo. Urano vi consente di strutturare una situazione sentimentale complicata se nati nella seconda decade. Plutone invece vi garantisce tasche piene se nati dal 25 al 29 agosto.

Saturno vi riserva facilitazioni in ogni ambito con Venere e Plutone che però continuano a darvi intoppi vari se nati in seconda e terza decade. Niente di grave, comunque. Il vostro amore vi chiede una partecipazione maggiormente concreta nelle dinamiche, quindi sforzatevi di cullare certi meccanismi. Aria di nervosismo oggi in ufficio: cercate di trovare soluzioni facili.

Qualche contrarietà passeggera ma i pianeti continuano a spalleggiarvi. Mercurio, Saturno e Urano sono però contrari quindi prestate attenzione agli acciacchi di stagione. Il vostro spirito libero può sentirsi condizionato in una relazione forse non perfetta. Giove, Plutone, Nettuno, Luna e Venere sono al vostro fianco a lavoro per tutte le tre decadi.

Sole vi rallegra in ogni momento della giornata, con Venere e Mercurio che vi infondono una scoppiettante vitalità e anche estro. Venere si trova sempre a stimolarvi in amore con scioltezza e disinvoltura. Marte vi darà ottime mosse lavorative se nati dal 15 al 20 dicembre.

Una fase un po’ complicata vi stimola ad agire con maggiore determinazione. Luna vi avrà consigliato per il meglio, nel frattempo. Successi grandiosi per i single dal 14 al 17 gennaio grazie a Plutone in amore. Fate buon viso a cattivo gioco con i vostri capi oggi a lavoro.

Venere e Marte vi preparano a un fine settimana molto soddisfacente. La vostra vita familiare vi riserva sorprese oggi. Momento sì per le relazioni affettive con Nettuno che favorisce coinvolgenti flirt. Attenzione a come vi muovete e gestite i vostri soldi perché Urano è un po’ imbronciato se nati dal 28 gennaio al 4 febbraio.

Venere vi regala una sensazione di equilibrio e serenità globale. Giove è in ottima posizione e vi dà uno stato di salute molto tonico. Nettuno si trova inoltre in posizione ottimale in amore e dal punto di vista dell’erotismo specie se nati a marzo. Saturno è tenace e paziente e vi darà risultati lavorativi importanti.