Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 gennaio

Sole e Luna continuano a creare cambiamenti nel vostro scenario. Anche Mercurio vi darà benessere e forma fisica se nati dal 24 al 29 marzo. Clima di leggerezza e freschezza nel rapporto di coppia, mentre a lavoro non fatevi prendere da stanchezza e apatia: Marte e Luna vi fanno ricaricare le energie.

Sole porta molti cambiamenti oggi mentre Luna è più passiva. Giove è indispensabile per la vostra anima sentimentale mentre Saturno è contrario per i lavoratori della seconda decade, che quindi non dovranno strafare!

Sole entra nel vostro segno e aumenta la vostra capacità ricettiva. In amore Mercurio è pronto a sorreggervi con intriganti fuochi d’artificio per riacutizzare sentimenti un po’ sopiti. Saturno vi rende infaticabili ed efficienti a lavoro se nati nella seconda decade.

Configurazione in ripresa grazie a Sole. Anche Giove è tornato a favorirvi come segno fortunato in amore mentre a lavoro Urano vi sorregge se siete nati a luglio e se nati in prima e terza decade.

Sole vi comincia a porre qualche difficoltà di ordine pratico e familiare se nati dal 23 al 27 luglio. Niente di grave ma fate attenzione a risolvere tutto in tempo. Può darsi si verifichi qualche capriccio anche in amore: sorvolate. Siete talmente in gamba da tenere botta in ufficio a qualsiasi costo.

Condizione planetaria eccellente anche grazie a una bella Venere che vi propone tanto relax. Giove è contrario se appartenete alla prima decade e vi rende un po’ troppo esigenti in amore, specie se single. Rimandate a domani ciò che potete lasciare sospeso sul posto di lavoro.

Sole porta una leggerezza che vi allieta lo spirito, unendosi a Mercurio e Saturno. Farete però anche un po’ di baldoria la sera se nati dal 25 al 29 settembre. Perfetta armonia con la persona che avete scelto al vostro fianco grazie a Saturno e Sole. A lavoro rispettate turni, orari e natura della vostra professione.

Transiti abbastanza positivi grazie a Sole e Venere. Eros fornito splendidamente da Plutone che vi farà avere una parte erotica e passionale della relazione di alto profilo. Se siete liberi professionisti Mercurio potrebbe farvi avvertire un po’ di stanchezza se nati a ottobre.

Costellazione positiva oggi con Sole che vi dà grande energia in amore se nati dal 23 al 28 novembre. Giove però può portare un po’ di contrasto nel rapporto, anche se Luna metterà le cose a posto. Se nati dal 28 novembre al 6 dicembre Luna farà emergere anche il lato artistico del vostro lavoro.

Plutone, Venere e Giove sono tutti dalla vostra parte, con l’aggiunta di Nettuno. Venere in particolare continua a regalarvi splendide gioie in amore, dando lustro al vostro rapporto di coppia. Se avete abbracciato la libera professione il piglio non vi mancherà grazie a Urano e Giove.

Sole entra nel vostro segno e vi darà grande manforte in tutto. In particolare, nella fase sentimentale, anche Venere e Plutone saranno molto intensi dando note poetiche alla vostra attuale relazione specie se nati dal 21 al 27 gennaio e nella seconda decade. Mercurio è dalla vostra in fatto di ufficio.

Tanti favori celesti oggi, in particolar modo Venere è in splendido aspetto dal punto di vista sentimentale. Se svolgete le professioni di imprenditori o commercianti sempre Venere vi darà chance significative di mostrare il vostro valore.