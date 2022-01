Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 gennaio.

Oggi andiamo alla scoperta dei miti che più vengono apprezzati da ogni segno. Per l’Ariete quello di Giasone, che va alla conquista del vello d’oro per diventare re, mostrando coraggio nelle sfide. Gli astri vi consigliano di pazientare in amore mentre a lavoro Plutone, Venere e Sole favoriscono i nati nella terza decade.

Venere vi favorisce oggi anche nell’assimilazione del mito di Zeus ed Hera, con la furibonda e accecante reazione di lei ai tradimenti di lui. Saturno può portare infatti alti e bassi nelle relazioni di coppia se nati ad aprile. A lavoro riflettete bene prima di qualsiasi passo.

Mercurio vi porta maggiori agilità fisiche oltre che la soluzione per liberarvi dalle incombenze. Il mito dei Dioscuri, Castore e Polluce, è il racconto mitologico che per forza di cose rappresenta i Gemelli. Vi dedicate anima e corpo al vostro amore con Saturno che vi fa perdere la testa. Inoltre gestite con fermezza di polso una situazione piuttosto complicata.

Plutone tenderà a disturbarvi un poco, attenzione specialmente agli studenti della terza decade. Il mito del bellissimo fanciullo Narciso è collegato al vostro segno, legato all’indipendenza desiderata ma molto spesso mai trovata. Il rapporto d’amore è a una svolta: state diventando adulti e questo influirà. Se svolgete anche oggi una professione a contatto con il pubblico restate concentrati perché le distrazioni sono dietro l’angolo.

Mercurio vi provoca con frequente svagatezza ma vi apparecchia la tavola per il mito di oggi, quello di Icaro che volò troppo vicino al Sole. Marte è molto felice in amore e vi favorisce sul piano erotico. Se lavorate anche oggi state tranquilli: gli imminenti cambiamenti lavorativi non riguarderanno voi.

Mercurio vi fornisce buonumore e sensibilità. Il vostro mito? Quello di Efesto, nume costruttore dell’Olimpo dalle grandi abilità tecniche. Sole e Venere vi danno una mano a non tirarvi indietro se siete single mentre Plutone vi aiuta a trovare gli spazi giusti a lavoro se nati a settembre.

Marte vi dona rapporti amichevoli se nati a ottobre. Il mito di Elena, che deve scegliere il marito tra i capi di Grecia e fa una scelta “di ragione” è quello giusto per voi e il vostro segno. Saturno è in angolo positivo e quindi vi consente di scendere a compromessi con la vostra dolce metà. Non vi fate frastornare da chiacchiere inutili a lavoro.

Plutone, Giove, Venere, Sole e Nettuno sono tutti potenti alleati. Proprio Plutone è il protagonista del mito a voi più vicino, cioè quello del ratto di Proserpina, la fanciulla rapita dal dio per poi farla innamorare. Giove vi fa intensi, teneri e poetici in amore se nati nella prima decade. Potreste essere vicini a una svolta lavorativa.

Transiti abbastanza buoni in questa giornata di gennaio. Il mito per voi? Quello di Chirone, metà uomo e metà cavallo, che simboleggia crescita e insegnamento. Siete dotati di uno slancio sentimentale importante se nati dal 24 al 30 novembre. Se lavorate anche oggi con un pizzico di fortuna riuscirete a risolvere alcuni disservizi.

Nettuno, Plutone, Saturno, Venere, Sole e Giove vi danno sollecitazioni positive se nati dal 15 al 20 gennaio. Parlando dei miti, quello della generosa Amaltea simboleggia la vostra ambizione e la pazienza di costruire. Venere è benefica e vi spalleggia in amore mentre a lavoro darete risultati chiari e visibili se nati nella terza decade.

Fatevi scivolare di dosso le piccole contrarietà e i malumori. Il vostro mito più calzante è senz’altro quello di Prometeo, che rubò il fuoco agli dei per darlo agli uomini. Saturno vi chiede pazienza e magari anche fortuna in amore mentre Marte favorisce i lavoratori nati nella prima decade.

Luna si trova in posizione felicissima oggi così come anche Sole, Giove, Plutone, Saturno e Urano. Il mito di Eros e Afrodite che si lanciano in mare per sfuggire alle ire di Tifone e ce la fanno con l’aiuto di Poseidone che li rende delfini è il vostro preferito. Se siete single riceverete svariate manifestazioni d’affetto mentre se lavorate anche oggi Urano, Mercurio, Plutone e Sole vi aiutano a farvi valere.