Oroscopo del 15 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 gennaio.

Mercurio vi rallegra la giornata se nati a marzo. Ottime influenze in famiglia ma anche per temi mondani e sociali. Saturno e Mercurio faranno respirare un po’ i nati a marzo in amore. Recuperate anche un rapporto con un collega a lavoro se nati dal 12 al 17 aprile.

Una fase di buon equilibrio psicofisico accompagnata da un ottimo umore vi contraddistingue in questa giornata, specie se fate parte della terza decade. La vostra natura operosa e infaticabile si specchia anche nella relazione se nati dal 30 aprile al 3 maggio Se invece siete nati dal 4 al 14 maggio Giove, Nettuno e Plutone vi assisteranno in ufficio.

Luna, Saturno e Mercurio vi sostengono favolosamente oggi. Una nuova fiamma sta per fare ritorno nel vostro cuore: non spegnetela! Attenzione se svolgete una professione che ha a che fare con il commercio perché Nettuno vi guarda un po’ storto se nati dal 7 al 12 giugno.

Luna vi darà un senso di chiusura del cerchio di queto periodo. Non datevi pensiero di fronte a qualche stortura caratteriale del vostro partner oggi, specie se siete nati nella terza decade: tutto si risolverà. La seconda e la terza decade abbiano sempre cura di mettere impegno nelle attività lavorative.

Giornata di alti e bassi con Sole caloroso ed espansivo ma anche freddo e gelido a tratti. Grandi soddisfazioni erotiche per quanto riguarda i single oggi, così come i fidanzati nati a luglio. Se siete nati dal 24 al 29 luglio nello specifico non sentirete tanti stimoli a lavoro.

Sole, Venere, Urano e Plutone vi rendono lucidi, brillanti e dotati di ottime intuizioni. Se festeggiate gli anni dal 16 al 22 settembre in particolare. Venere e Sole vi sorridono oggi in amore, mentre a lavoro risulterete ancora degli stakanovisti indefessi.

Si è conclusa una fase un po’ difficile grazie a Luna. Mercurio vi indica inoltre la strada per muovervi bene in amore e per non sbagliare certe scelte con il partner. Costruite passo su passo il vostro successo personale a lavoro se nati dal 29 settembre al 5 ottobre.

Giove e Nettuno vi alleggeriscono lo spirito se nati dal 12 al 17 novembre. Plutone è benefico e produce notevoli occasioni erotiche se nati nella terza decade in particolare o pure a ottobre. Sappiate gestire pazientemente i vostri soldi!

Marte, Saturno e Mercurio vi preparano una giornata fortunata e avvincente. Un nuovo interesse sentimentale sembra essere sorto all’orizzonte se anti dal 27 novembre al 2 dicembre. Se fate un lavoro che utilizza la parola Mercurio vi sarà favorevole.

Venere e Urano vi daranno grandi doni oggi, tra cui un umore eccellente se nati in prima e seconda decade. Momenti di gloria ottimi anche in amore, nonostante il vostro carattere paziente e razionale. Ricevete un’ottima notizia a lavoro: Nettuno vi ha portato fortuna!

Luna vi darà grande espansività e calore umano se nati dal 14 al 19 febbraio. Se siete nati dal 7 al 10 febbraio Nettuno vi favorirà in amore, così come sarete ben coinvolti da Urano se nati tra il 25 gennaio e il 4 febbraio. Sempre Mercurio spianerà i vostri passi in ufficio.

Giove e Nettuno vi vogliono molto bene se appartenete a prima e terza decade. Giornata fluida e serena anche grazie a una Venere ben messa. Anche in amore una serie di pianeti vi favoriranno aprendo una strada di successi travolgenti, a eccezione di chi è nato dal 24 al 27 febbraio che dovrà fare attenzione a non esporsi troppo. Se invece siete nati dal 3 al 10 marzo è arrivato il momento di mettere i vostri soldi al sicuro.