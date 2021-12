Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 dicembre segno per segno

Giove è per voi moderatamente favorevole sottolineando la vita emotiva. Marte gratifica i nati in marzo in amore. Dedichiamo questa giornata alla salute alimentare: di cosa ha bisogno ogni segno? Il vostro senz’altro di potassio e vitamine, in particolare A e C.

Giove entra nel vostro segno e favorirà i nati dell’ultima decade. Conferme del vostro fascino arriveranno poderose se siete single. Cetrioli, verze e ravanelli sono consigliatissimi, anche perché vi servono vitamina B1 ed E.

Giove e Marte vi danno qualche blocco sentimentale che però riuscire a risolvere pazientando un po’. Uova, latte, spinaci e frutta sono alimenti di cui avete bisogno, così come qualsiasi altro alimento che contenga vitamina B2 e C.

Entra nel vostro segno Giove e favorisce soprattutto i nati dal 18 al 22 luglio. Urano e Nettuno continuano a rinnovare la vostra dimensione emotiva e vi fanno romantici ma silenziosi. Vitamina A ed E a volontà per voi, tra latte, cereali e pesce.

Giove caratterizza la giornata di oggi, Marte inoltre rende esplosivo il vostro cielo a livello passionale. Vitamine C e D sono necessarie oggi per voi. Mangiate quindi Cavoli, peperoni e spinaci tra le altre cose.

Giove si ferma a singhiozzo nel vostro segno e vi alzerà il morale e gli affetti. Urano e Plutone vi aprono a tante possibilità amatorie se siete single della terza decade. La cura alimentare porta alle vitamine A e B6 contenute nelle carote e nel latte intero.

Ancora Giove vi sostiene anche a livello spirituale. Marte vi guarda benevolo mentre Venere vi provoca in amore se nati nella terza decade. Fragole, mele e fagiolini alimenti consigliatissimi poiché contengono vitamine B5 ed E.

Anche per voi Giove fa il suo ingresso trionfale, specie per i nati della terza decade. Marte favorisce il vostro gusto per l’avventura se nati a ottobre. Le vitamine di cui avete bisogno oggi sono la C e la E, contenute (tra l’altro) nella paprica e nei peperoni.

Giove entra nella vostra vita e darà un supporto amoroso combinato insieme a Venere e Marte. Alimentazione e salute a braccetto: affidatevi alle vitamine A e B5 contenute in riso, avena, orzo e grano.

Avvenimento importante anche per voi l’avvento di Giove. In amore siete un po’ litigarelli ma non c’è niente di male e il rapporto con la vostra dolce metà non è in discussione. Grano saraceno, mirtilli, agrumi e dragoncello sono consigliatissimi per via del loro contenuto di vitamina C e D.

Il pianeta della fortuna e del benessere veglia su di voi. Vi godete l’appoggio di Venere specie se nati a gennaio. Marte inoltre vi spalleggia sentimentalmente. Cavoli e spinaci vi serviranno tantissimo perché contengono vitamina B12 e C.

Giove aiuta i nati in marzo in salute e fortuna, in particolare chi è nato dal 15 al 20 del mese. Non vi abbandonate ad atteggiamenti sospirosi o malinconici in amore: il rapporto con il partner è molto solido! Lattuga, cetrioli, spinaci, prezzemolo, nocciole: mangiate tanto questi alimenti che contengono vitamina A ed E.