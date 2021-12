Oroscopo del giorno, le previsioni del 11 dicembre segno per segno

Nessuno vi corre dietro oggi, prendetevela con calma! Siete particolarmente vicini alla vostra dolce metà anche perché Saturno conduce i vostri giochi. A lavoro invece Venere e Plutone vi favoriscono se nati nella terza decade.

Marte e Urano vi spingono ad agire e fare meglio. Imposterete anche un progetto con la vostra dolce metà grazie a Venere per i nati nella terza decade. Marte vi contrasta un po’ a lavoro se nati dal 15 al 18 maggio.

Profilo abbastanza luminoso oggi, con Giove che vi ravviva dal punto di vista psicofisico se nati a maggio. Se siete single i pianeti vi stimolano a cercare avventure amorose. Grande intuito a lavoro grazie a Saturno se nati dal 29 maggio al 5 giugno.

Un po’ di stanchezza ma niente di grave, giusto qualche alto e basso nell’umore. Non date peso a malumori passeggeri con il partner anche perché Luna spianerà poi i vostri passi. Marte vi obbliga a confrontarvi oggi con difficoltà a livello professionale se nati dal 27 giugno al 4 luglio.

Sole e Mercurio vi spalleggiano a dovere, anche se i nati a luglio avranno Saturno contrario. Mercurio e Sole sono peraltro in angolatura amorosa ottimale mentre a lavoro sempre Mercurio e Sole vi daranno spunti brillanti e vi faranno spiccare il volo.

Venere, Urano e Plutone. Marte vi aiuta a trovare punti di contatto fortunati che vi mettono d’accordo con la vostra dolce metà. Inoltre, sia Plutone che Marte vi favoriscono a lavoro sia se nati nella terza decade che se nati dal 14 al 17 settembre.

Indicazione astrale decisamente positiva con Mercurio, Sole, Saturno e Giove che vi sorridono. Se siete single Marte vi darà una mano così come Giove, anche se avete un’attitudine da cuori solitari, se nati dal 27 settembre al 4 ottobre. A lavoro Venere e Plutone sono ostili ma Giove, Saturno, Mercurio e Sole favoriranno i vostri sforzi diplomatici.

Plutone, Nettuno, Marte, Luna, Mercurio e Venere vi sono vicini. Se nati dal 31 ottobre al 6 novembre le cose in amore andranno molto bene. A lavoro, se nati nella terza decade, Venere e Marte vi sorridono così come anche Nettuno e Plutone.

Giove vi fa riconoscere momenti fortunati e gli astri vi aiuteranno a imboccare le strade giuste. Saturno vi darà lucidità in amore e Mercurio e Venere vi daranno invece fascino e prestanza. Se lavorate nel mondo degli affari date slancio e vigore alle vostre intuizioni.

Configurazione planetaria strepitosa, anche se potrebbe esserci una fase di noia e malumore in amore se nati in prima e terza decade. Giove, Plutone, Luna e Saturno sono tutti in angolo positivo in amore, così come anche Nettuno e Urano.

Mercurio vi darà grande armonia e pulizia morale. Saturno invece vi farà sintonizzare ottimamente con la vostra dolce metà e trovarne una se siete single. Nettuno e Saturno vi favoriscono se svolgete la libera professione nel caso in cui siate nati dal 14 al 19 febbraio.

Cielo positivo con Mercurio e Sole che però possono un po’ disturbare. Luna, Giove, Venere e Nettuno possono mutare la vostra condizione sentimentale. Se siete in un rapporto di coppia loro o stantio i pianeti vi daranno gli strumenti per venirne fuori. Invece se i vostri sentimenti sono intatti vi aiuteranno a far risorgere la passione. Luna, Venere e Plutone vi danno una mano a lavoro se nati dal 20 al 27 febbraio.