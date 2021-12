Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 dicembre.

Luna, Sole e Mercurio vi danno calore umano e gioia di vivere, con Giove e Luna in particolare che vi guardano sorridenti a livello sentimentale. Affrontate gli albori del clima natalizio con il vostro carattere solitamente espansivo.

Urano e Venere vi seducono dandovi ottime possibilità sentimentali. I vostri legami saranno all’insegna del romanticismo e dello scambio passionale. Il vostro spirito conviviale vi fa da alleato in questo mese di feste natalizie.

Giorno abbastanza lieto grazie a Giove che aumenta la voglia di divertirvi, sia da soli che in coppia, così come anche la socialità e gli interessi artistico-culturali. Vivete in modo naturale e spontaneo le feste, quindi divertitevi.

Marte vi fa proseguire il momento fortunato con Urano e Nettuno che sono anche in espansione sentimentale. Emotività e romanticismo sono le parole chiave della vostra relazione. L’appartenenza familiare è il vostro asso nella manica per le feste.

Mercurio e Sole vi garantiscono una giornata molto soddisfacente se appartenete alla seconda decade. Potreste un po’ battagliare con la vostra dolce metà su chi debba mantenere lo scettro del comando. A livello di festività di certo non baderete a spese!

Quadro benefico con Venere e Urano dalla vostra parte, anche se Nettuno vi rema contro ma niente paura perché il vostro carattere non si farà scalfire da questa negatività. Sarete accoglienti con la vostra dolce metà ma non fatevi tentare più di tanto dalla bagarre delle feste natalizie.

Giove e Saturno sono benefici e predispongono una giornata fortunata. Marte è armonico e apre positivamente alla vita di coppia con medesime vedute e posizioni tra di voi. Equilibrio e prudenza anche nella preparazione alle feste natalizie per il vostro segno.

Momento radioso a cui attingete a piene mani con Marte e Luna positivi ma anche Venere, Plutone e Nettuno. Non rischiate però di far naufragare la relazione nel mare delle emozioni: ci sono anche intelligenza, eros e anti convenzionalità da seguire. Se nati a dicembre sarete tipicamente controcorrente nell’ambito delle feste.

Mercurio vi rende particolarmente attenti e sensibili e anche Sole e Marte sono molto positivi per i nati nella terza decade se si parla di amore e calore umano. Le feste di solito vi fanno gioire ma più del rito in sé vi lasciate conquistare dalle atmosfere.

Venere si affeziona a voi e vi vuole romantici con la persona amata. Sarà facile trovare valori comuni di buon senso nella relazione. Vivete le feste natalizie con il giusto distacco ma anche con garbo ed equilibrio.

Giove vi promette un dicembre colmo di emozioni così come anche Mercurio e Sole. Vi godete una giornata con una decisa sintonia con la vostra dolce metà, una complicità difficile da scalfire. Il clima di festa vi spinge a socializzare di più.

Mercurio e Sole si trovano entrambi non proprio congeniali ma in amore l’armonia con la vostra dolce metà prende il sopravvento grazie a Venere e Marte, tra passioni e inclinazioni al romanticismo. Siete deliziati dall’arrivo delle feste, che attendete con trepidazione e gioia.