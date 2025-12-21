Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Babbo Natale in canoa sul Tevere, torna la manifestazione a città di Castello

Lifestyle

Si rinnova nella cittadina umbra l'evento unico nel suo genere che, da oltre 45 anni, torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti, il pomeriggio del 25 dicembre. Saranno oltre 25 i Babbi Natale che, guidati dalle luce delle torce, sbucheranno dalle tenebre del fiume e solcheranno le acque per circa 800 metri a nord del ponte sul Tevere

ascolta articolo

Babbo Natale in canoa sul Tevere. Si rinnova a Città di Castello un evento unico nel suo genere in Italia, il primo, che, da oltre 45 anni, torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti il pomeriggio del 25 dicembre. Un mix di storia, sport, tradizione, passione e tanta solidarietà lo rendono ancora più originale. Saranno oltre 25 gli atleti e dirigenti del Canoa club Città di Castello vestiti da  Babbo Natale che, guidati dalle luce delle torce, sbucheranno dalle tenebre del fiume e solcheranno le acque per circa 800 metri a nord del ponte sul Tevere per giungere presso la sede nautica del canoa, il circolo “Giancarlo Gildoni”, dove alle ore 17 è previsto l’approdo. 

Lo spettacolo pirotecnico

A seguire lo straordinario ed atteso spettacolo pirotecnico con la classica cascata luminosa sulle acque gelide del fiume. Un evento che si incammina verso il mezzo secolo di vita e rappresenta il miglior modo scelto dagli organizzatori del canoa club, affiancati dal comune di Città di Castello, dalla Regione Umbria, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, da sponsor privati, per augurare buon natale e festività ai propri soci, ai cittadini e numerosi turisti presenti da sempre in città.

Lifestyle: Ultime notizie

Babbo Natale in canoa, torna la manifestazione a città di Castello

Lifestyle

Si rinnova nella cittadina umbra l'evento unico nel suo genere che, da oltre 45 anni, torna...

Buon solstizio d'inverno 2025, frasi e immagini da inviare. FOTO

Lifestyle

Come ogni anno il 21 dicembre cade il solstizio d’inverno, segnando ufficialmente l'inizio...

10 foto

Natale, avanzi delle feste: consigli per conservare cibo senza rischi

Lifestyle

Il momento sta arrivando, le tavole sono pronte per essere imbandite. Con l'arrivo delle feste...

Yes Weekend, la rubrica sui viaggi e il turismo di Sky TG24

Lifestyle

L'approfondimento racconta il Belpaese sotto una luce diversa, tra luoghi nascosti e ancora da...

Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri vincenti di oggi 20 dicembre

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Lifestyle: I più letti