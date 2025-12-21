Babbo Natale in canoa, torna la manifestazione a città di Castello

Si rinnova nella cittadina umbra l'evento unico nel suo genere che, da oltre 45 anni, torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti, il pomeriggio del 25 dicembre. Saranno oltre 25 i Babbi Natale che, guidati dalle luce delle torce, sbucheranno dalle tenebre del fiume e solcheranno le acque per circa 800 metri a nord del ponte sul Tevere

Babbo Natale in canoa sul Tevere. Si rinnova a Città di Castello un evento unico nel suo genere in Italia, il primo, che, da oltre 45 anni, torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti il pomeriggio del 25 dicembre. Un mix di storia, sport, tradizione, passione e tanta solidarietà lo rendono ancora più originale. Saranno oltre 25 gli atleti e dirigenti del Canoa club Città di Castello vestiti da Babbo Natale che, guidati dalle luce delle torce, sbucheranno dalle tenebre del fiume e solcheranno le acque per circa 800 metri a nord del ponte sul Tevere per giungere presso la sede nautica del canoa, il circolo “Giancarlo Gildoni”, dove alle ore 17 è previsto l’approdo.