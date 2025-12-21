Babbo Natale in canoa, torna la manifestazione a città di Castello

Si rinnova nella cittadina umbra l'evento unico nel suo genere che, da oltre 45 anni, torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti, il pomeriggio del 25 dicembre. Saranno oltre 25 i Babbi Natale che, guidati dalle luce delle torce, sbucheranno dalle tenebre del fiume e solcheranno le acque per circa 800 metri a nord del ponte sul Tevere
Babbo Natale in canoa sul Tevere. Si rinnova a Città di Castello un evento unico nel suo genere in Italia, il primo, che, da oltre 45 anni, torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti il pomeriggio del 25 dicembre. Un mix di storia, sport, tradizione, passione e tanta solidarietà lo rendono ancora più originale. Saranno oltre 25 gli atleti e dirigenti del Canoa club Città di Castello vestiti da Babbo Natale che, guidati dalle luce delle torce, sbucheranno dalle tenebre del fiume e solcheranno le acque per circa 800 metri a nord del ponte sul Tevere per giungere presso la sede nautica del canoa, il circolo “Giancarlo Gildoni”, dove alle ore 17 è previsto l’approdo.
Lo spettacolo pirotecnico
A seguire lo straordinario ed atteso spettacolo pirotecnico con la classica cascata luminosa sulle acque gelide del fiume. Un evento che si incammina verso il mezzo secolo di vita e rappresenta il miglior modo scelto dagli organizzatori del canoa club, affiancati dal comune di Città di Castello, dalla Regione Umbria, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, da sponsor privati, per augurare buon natale e festività ai propri soci, ai cittadini e numerosi turisti presenti da sempre in città.