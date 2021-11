Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 novembre segno per segno

Venere è variabile ma poi diventerà positiva. Sole resta vostro alleato se festeggiate gli anni a marzo anche se la giornata sentimentale regala alti e bassi. Plutone vi rema un po’ contro a lavoro se nati dal 14 al 16 aprile.

Alti e bassi per voi a causa di un Marte un po’ corrucciato. Urano però vi è costantemente alleato e vi dona una notevole passionalità in amore. Dimostrate di essere i primi della classe in ufficio grazie a un ottimo Urano per i nati in aprile.

Venere non vi ostacola oggi e anzi, in amore amplia le vostre sensazioni. Sole vi darà una notevole dialettica nel rapporto di coppia se nati dal 15 al 20 giugno. Siete anche al top per competenza e abilità a lavoro: i vostri detrattori se ne facciano una ragione.

Urano e Marte vi spianano la strada oggi con Venere che però è in posizione offensiva per quanto riguarda i nati in luglio. Qualche piccolo malumore passeggerò potrebbe emergere lavorativamente se festeggiate gli anni dal 14 al 20 luglio ma Marte, Urano e Nettuno vi sosterranno.

Sole è in fase armonica e non vi fa difetto, dandovi inoltre grande voglia di vivere e notevole estro se nati dal 25 luglio al 5 agosto. Guadagnate punti e consensi nel vostro contesto lavorativo se nati dal 5 al 12 agosto.

Moto di transiti abbastanza discreto con Urano che vi fa giocare a una partita interessante in amore quasi senza volerlo. Plutone vi darà notevoli risorse creative per vincerla se nati dal 25 agosto al 9 settembre. Venere inoltre vi darà grande bravura a lavoro se nati dal 14 al 19 settembre.

Qualche pianeta vi contrasta ma Luna, Giove e Saturno gli terranno testa egregiamente! Siete un po’ lievi e distaccati oggi ma anche poetici nella relazione se nati dal 27 settembre al 5 ottobre. Mercurio vi donerà capacità strategiche per emergere vincitori da una sfida lavorativa se nati tra il 25 e il 30 settembre.

Giorno fausto con Venere, Luna e Nettuno dalla vostra parte specie in amore e soprattutto se nati dal 27 ottobre al 5 novembre. Siete dotati di abilità indiscutibili a lavoro e sarete anche capaci di frenare comportamenti bruschi o poco corretti altrui.

Cielo radioso ma con qualche piccola dissonanza. Sole vi favorisce se nati nella prima decade, Luna vi promette consistenti conferme dei vostri slanci sentimentali. Se nati dal 24 novembre al 7 dicembre, lavorativamente parlando andrete a compiere scelte logiche e condivise. Se invece siete nati dal 9 al 12 dicembre Nettuno è sfavorevole.

Venere, Mercurio, Giove, Urano, Saturno, Plutone e Nettuno sono tutti dalla vostra parte! Molta vita mondana oggi, con piccoli ostacoli del cuore che però non faranno altro che rafforzare la vostra relazione. Un po’ di attenzione a lavoro oggi se nati dal 12 al 18 gennaio.

Nettuno, Saturno, Giove, Sole e Luna sono dalla vostra parte mentre Urano e Marte dissonanti. Sole vi darà esuberanza fisica ed erotica in ambito sentimentale se nati a febbraio. A lavoro Luna vi stimola se nati dal 5 al 10 febbraio.

Sole oggi è in contrasto ma la giornata è comunque serena. Venere vi darà un aspetto sentimentale molto disinvolto, con Plutone che donerà tanti successi ai single se nati dal 9 al 12 marzo. Urano e Plutone sono alleati sotto l’aspetto delle prestazioni lavorative.