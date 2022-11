Piazza Affari avvia la seduta piatta in linea con le altre Borse europee dopo una vigilia dominata dalle aspettative sulle prossime mosse delle banche centrali complice anche la chiusura per festività di Wall Street. Oggi i listini di New York viaggeranno comunque a mezzo servizio per il Black Friday , il giorno che à inizio al maggior periodo di vendite per l'industria retail americana, ma gli investitori del Vecchio Continente si aspettano comunque che dagli Usa possano arrivare degli spunti. Nel frattempo, occhi puntati sui dati macroeconomici della Germania, dove il Pil del terzo trimestre so è rivelato in crescita oltre le attese a +0,4% su base mensile e +1,3% su base annua. Sull'obbligazionario, spread Btp-Bund in rialzo a 185 punti con il rendimento del decennale italiano che segna +3,673. Gas ancora in crescita ad Amsterdam l'indomani del nulla di fatto prodotto dal Consiglio Ue per discutere la proposta di price cap avanzata dalla Commissione : i ministri dell'Energia dei Paesi membri si riuniranno nuovamente il 13 dicembre ma restano profonde spaccature.