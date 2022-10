Ue-19: rallenta crescita Pil, 3° trimestre a +0,2%. Inflazione 10,7%

Economia

Il pane del giorno prima, comprato a metà prezzo. Le verdure e la frutta un po' vecchie, in bella vista in offerta. Sono istantanee dall'Italia con l'inflazione a due cifre. Una fruttivendola ha spiegato all’Ansa che si lavora meno e si compra giorno per giorno per evitare sprechi. “Io stessa prima acquistavo i detersivi tre a tre, ora aspetto che finisca un flacone per ricomprarlo”, ha detto Daniela che tra Covid e crisi teme sarà difficile risollevarsi per i commercianti