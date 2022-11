Prezzo gas, tetto da 275 euro al MWh proposto dalla Commissione Ue

Economia

Bollette, il governo sposta fine del mercato tutelato del gas al 2024

Con il decreto Aiuti quater, le famiglie avranno un anno in più per migrare sul mercato libero. La fine della maggior tutela gas originariamente prevista per il 1° gennaio 2023 è stata infatti prorogata di un anno allineandola alla scadenza fissata anche per il mercato elettrico, dove la fine delle tutele di prezzo per gli utenti domestici è fissata al 10 gennaio 2024

Cambia ancora il mercato tutelato della bolletta del gas. Con il decreto Aiuti quater, appena approvato dal governo, le famiglie avranno un anno in più per migrare sul mercato libero. La fine della maggior tutela gas originariamente prevista per il 1° gennaio 2023 è stata prorogata di un anno allineandola alla scadenza fissata anche per il mercato elettrico, dove la fine delle tutele di prezzo per gli utenti domestici è fissata al 10 gennaio 2024. Ecco tutti i dettagli e che cosa cambia

Come spiega Il Sole 24 ore, ci sarà quindi ancora tempo per effettuare il passaggio al mercato libero. Ma cosa cambia per le famiglie? Per chi è già nel mercato tutelato, la proroga non determina alcuna conseguenza. Di fatto si assicura più tempo per un eventuale passaggio al mercato libero. In questo caso, si può scegliere il tipo di contratto e il venditore più adatto alle proprie esigenze