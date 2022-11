In un contesto di generale debolezza per le Borse europee, Milano perde lo 0,40% a 24.493 punti aspettando la pubblicazione in serata dei verbali di Federal Reserve e Banca centrale europea, dai quali si potranno trarre indicazioni sulle prossime misure di politica monetaria dei due istituti. Intanto buone notizie arrivano dagli Usa, dove la banchiera centrale Loretta Mester ha aperto ieri a una riduzione del rialzo dei tassi. Preoccupazioni invece per la nuova impennata di casi Covid che ha costretto le autorità Cinesi ad inasprire nuovamente le restrizioni nel Paese. Occhi puntati anche sui dati macroeconomici di giornata, in particolare gli indici Pmi di Eurozona e Regno Unito. Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 193 punti con il decennale italiano che rende il 3,926%. Gas in salita ad Amsterdam dopo che Mosca ha minacciato di chiudere i rubinetti perchè Kiev tratterrebbe parte delle forniture. Intanto si attende la riunione dei ministri dell'Energia in programma giovedì per discutere sul price cap Ue ma quanto emerso finora fa temere una misura di compromesso che potrebbe rivelarsi poco efficace. La commissaria europea Kadri Simson ha infatti anticipato che "scatterà solo se in Olanda le quotazioni supereranno i 275 euro per due settimane e la differenza di prezzo rispetto al Gnl globale sarà pari o superiore a 58 euro".