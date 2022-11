Covid Cina, a Pechino crescono i contagi: scuole e ristoranti chiusi

La situazione a Pechino

Covid, in Cina salgono i contagi: primi decessi dopo 6 mesi

Nonostante stiamo parlando di numeri contenuti, il raddoppio dei casi a Pechino ha portato alla chiusura di molti ristoranti, delle palestre e delle scuole, con la conseguente ripresa delle lezioni online per gli studenti. Per i lavoratori, invece, è scattato lo smartworking. Nello specifico, i casi sono passati dai 621 di domenica, ai 1.438 di martedì 22 novembre. Durante il fine settimana, nella capitale si sono registrati anche i primi decessi per Covid dal maggio scorso, i primi negli ultimi sei mesi: le vittime sono tre anziani che, come precisato dalle autorità sanitarie competenti, avevano malattie pregresse. La Cina, che ha allentato alcune restrizioni solo lo scorso 11 novembre, finora aveva seguito la rigorosa politica 'zero-Covid'. L’annuncio, tuttavia, ha causato non poche tensioni nel Paese. Tra le restrizioni allentate troviamo, per esempio, la riduzione della quarantena agli arrivi dall'estero (da 10 a 8 giorni), e lo stop dell'obbligo di identificazione e isolamento per i "contatti secondari".