PERCHÉ PARLARE DI SOVRANITÀ ALIMENTARE – Il tema della sovranità alimentare (come ha ricordato Lollobrigida, in Francia il ministero ha la stessa denominazione) è un tema che è tornato spesso al centro della scena in questi ultimi anni. Prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina hanno avuto un forte impatto sul commercio internazionale di prodotti agroalimentari. Lo dimostra il caso dell’Ucraina: per settimane sono rimaste bloccate nei porti ucraini quote importanti di grano tenero, duro, semi oleosi e fertilizzanti destinati al Nordafrica e al Medio Oriente

Ministero Sovranità alimentare, le cose da sapere sul nuovo dicastero