Unipol, confermati target per il 2022

Unipol e UnipolSai confermano il raggiungimento degli obiettivi reddituali per il 2022 fissati nel business plan. "Le informazioni al momento disponibili consentono di confermare, in assenza di eventi non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento, un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel piano strategico 2022-2024", si legge nella nota rilasciata dalle sue società sui conti al 30 settembre.