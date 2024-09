Concorso Ministero Giustizia, bando per mille autisti: cosa sapere

Introduzione

Alle ore 12 del 25 settembre scade il termine ultimo per presentare domanda come autista presso il Ministero di Giustizia. Il concorso è finalizzato al reclutamento di "mille conducenti di mezzi a motore per trasporto di persone e cose" e prevede la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Il 30% dei posti è riservato a membri delle Forze Armate.

Si può presentare domanda soltanto attraverso il portale inPA, a cui si accede autenticandosi con SPID, CIE, CNS, Eidas. Sono previste una prova scritta, che si supera se si ottiene il punteggio di 21 su 30, e una prova pratica di guida, la cui mancata idoneità può comportare l’esclusione dalla selezione.