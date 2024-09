Concorsi pubblici 2024, due milioni di candidature per 288mila posti

Introduzione

Nella P.A. è boom della corsa al posto fisso: nei primi 8 mesi dell’anno in corso sono state bandite 13.274 selezioni, il 176% in più rispetto al 2023. Nelle amministrazioni centrali il 21% delle procedure e il 50% delle assunzioni. I bandi vanno dai ministeri alla Polizia di Stato. Pesa l’effetto pensioni: via un milione di statali. E si pensa di posticipare l’addio a 70 anni.