Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a settembre 2024

Introduzione

Da Nord a Sud, ecco i bandi in scadenza nel corso di questo mese che riguardano posti di lavoro in diversi settori: dalle Regioni all’università, dalle Forze Armate a sanità e Pubblica Amministrazione, inclusa l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Concorso da segnalare per il numero di posti a disposizione è quello del ministero della Giustizia che ha pubblicato il bando per l’assunzione di 1.000 autisti a tempo indeterminato. I candidati interessati devono inviare entro e non oltre il 25 settembre la domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid, Cie, Cne o eIDAS e compilando il format direttamente sul portale "inPA".