Introduzione

C’è tempo fino al 10 settembre per inviare le domande per il nuovo concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione volto ad assumere 470 nuovi addetti destinati alle diverse sedi regionali. Sono richieste capacità di analisi e risoluzione dei problemi, capacità di pianificazione e organizzazione, orientamento alla qualità e orientamento al servizio al cittadino, precisione e riservatezza.

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va inviata esclusivamente per via telematica, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento InPA. Per accedere all’esame, però, il candidato deve essere in possesso dei requisiti e dei titoli di studio richiesti. La prova si intende superata se si ottiene la valutazione di 21/30.