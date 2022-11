Twitter, Elon Musk vorrebbe licenziare metà dei dipendenti

Non si ferma il giro di vite in casa Twitter. Dopo aver acquistato il social network per 44 miliardi di dollari, aver sciolto il consiglio di amministrazione e aver licenziato l’intero top management, Elon Musk mette ora nel mirino anche i dipendenti. Secondo l’agenzia Bloomberg, il tycoon sudafricano sarebbe infatti pronto a licenziare la metà del personale aziendale per un totale di circa 3.700 unità. Una quantità di esuberi ben più alta del 25% su cui si erano concentrate le prime indiscrezioni di stampa e alla quale andrà ad aggiungersi anche lo stop allo smart working.