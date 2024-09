Rottamazione quater, quinta rata da pagare entro il 23 settembre

Introduzione

Il termine per saldare, inizialmente fissato al 31 luglio scorso, era stato posticipato al 15 settembre con il decreto legislativo n. 108/2024. Ma l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non considererà in ritardo i pagamenti effettuati entro il 23 settembre, dati i cinque giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi.

Nell'area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.