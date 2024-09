Partite Iva, arriva uno strumento per misurare l'affidabilità fiscale

Introduzione

Arriva a fine mese un misuratore dell’affidabilità fiscale: funzionerà come una sorta di tachimetro e sarà articolato in base ai punteggi delle pagelle fiscali. Terrà conto dell’ultima dichiarazione dei redditi inviata e dell’eventuale adesione al concordato preventivo biennale. Lo strumento punta infatti proprio a indurre una maggiore partecipazione entro il 31 ottobre, ultimo giorno per usare la misura. Il concordato preventivo biennale è una sorta di accordo che permette alle aziende e ai professionisti di stabilire un imponibile fisso in via preventiva con il Fisco.