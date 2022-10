Dopo quattro sedute consecutive in rialzo, il Ftse Mib inizia la giornata in crescita di un ulteriore 0,52% grazie ai buoni risultati aziendali che sembrano allontanare i timori di recessione legati all'inflazione. Stessa dinamica per le altre piazze finanziarie europee, con

il Ftse 100 di Londra che sale dello 0,38%, il Dax Francoforte che cresce dello 0,39% e il Cac40 di Parigi che avanza dello 0,45%. Intanto sul fronte titoli di Stato lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 240 punti, con il rendimento del decennale in salita al 4,71%. Ancora in calo il prezzo del gas, che al Ttf di Amsterdam tocca i minimi da giugno a 107 euro al Megawattora in scia alla presentazione da parte della Commissione Ue di un pacchetto di misure per contrastare il caro bollette.