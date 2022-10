Petrolio, Opec+ taglia la produzione di 2 milioni di barili al giorno

Economia

Energia, Italia e Ue si preparano ai prossimi mesi: la situazione

Le temperature stanno per scendere e le giornate stanno per accorciarsi: i consumi energetici si faranno più intensi e con questi saliranno anche le spese delle famiglie per le bollette. La situazione è la stessa in tutta Europa: Bruxelles lavora per sganciare il costo dell'elettricità da quello del gas. Roma intanto punta ad avere stoccaggi di gas - già arrivati oltre il 91% - sempre pieni

L’inverno si avvicina e l’Italia, come tutta l’Europa, punta a non far diventare troppo freddi i mesi che ci aspettano. La paura è sempre la stessa. Se Mosca decidesse di interrompere definitivamente i rifornimenti di gas ai Paesi europei dell’Ovest, gli sforzi fatti finora per diversificare le fonti di approvvigionamento e per mettere al sicuro gli stoccaggi potrebbero non bastare. Intanto è corsa anche per intervenire sul prezzo dell’elettricità

GLI STOCCAGGI DI GAS - Gli stoccaggi di gas in Italia salgono al 91,36% con 176,727 Twh, come emerge dagli ultimi dati forniti dalla piattaforma europea Agsi (Aggregated gas storage inventory), aggiornati al 3 ottobre. I numeri sono più alti di quelli degli stoccaggi europei, che si attestano intorno all’86,91%. Per l’ad di Eni, Claudio Descalzi, per scongiurare le peggiori ipotesi bisogna però puntare al 100%