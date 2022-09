Biden: "Elezioni midterm decisive per il futuro degli Usa"

"Quello che accadrà nei prossimi 4, 5 anni influenzerà i prossimi 30 anni" dichiara Joe Biden che incita i suoi elettori ad andare a votare alle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre, in cui si deciderà la composizione del Parlamento per i prossimi due anni

Con la fine delle primarie, con cui il partito Democratico e Repubblicano hanno scelto chi candidare, negli Stati Uniti è ufficialmente iniziata la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, che si terranno a novembre e decideranno la composizione del parlamento per i prossimi due anni. Il partito del presidente ha sempre perso le elezioni di metà mandato, nel senso che generalmente cede seggi parlamentari al partito avversario. Il motivo principale è legato al fatto che il presidente non è direttamente sulla scheda elettorale, quindi continuerà ad essere in carica anche qualora il suo partito perdesse. Questo fatto porta ad aumentare la pigrizia degli elettori del suo partito che non sono motivati ad andare alle urne.