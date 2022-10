Da novembre per Netflix anche abbonamento con pubblicità

Il piano viene lanciato in totale, per ora, in 12 Paesi e non comporta nessun cambiamento per le altre forme di sottoscrizione

Il primo annuncio era stato fatto ad aprile ed ora arriva, dal Chief Operating Officer di Netflix Greg Peters, in conferenza stampa via streaming, il via: la piattaforma lancia a novembre 'Base con pubblicità', un nuovo piano di sottoscrizione più economico (5,49 euro al mese in Italia, dove sarà disponibile dal 3 novembre alle 17) che includerà per la prima volta interruzioni pubblicitarie. Il piano viene lanciato in totale, per ora, in 12 Paesi e non comporta nessun cambiamento per le altre forme di abbonamento: Base con pubblicità si aggiunge ai piani Base, Standard e Premium, privi di pubblicità.