Mps, al via l'aumento di capitale da 2,5 miliardi: azioni in rosso

Debutto in Borsa ad alta volatilità per il titolo di Monte dei Paschi di Siena nel primo giorno in cui è possibile aderire al maxi aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro lanciato per sostenere il piano di ristrutturazione dell'istituto di credito toscano. Dopo diverse sospensioni, le azioni di Mps trattano in calo a Piazza Affari mentre i diritti dealtivi alla ricapitalizzazione sono in caduta libera. L'operazione, che venerì scorso è stata autorizzata dalla Consob, si concluderà il 31 ottobre. Per la banca più antica d'Italia si tratta del settimo aumento di capitale negli ultimi 14 anni.