Ieri la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. "Il 18 marzo 2020 rimane nella memoria come uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica" ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella,, a tre anni esatti da quella notte buia in cui i camion dell'esercito portarono fuori da Bergamo ottanta bare, perché in città non c'era più posto. Sono 188.750 le vittime del Covid registrate in Italia al 16 marzo, a poco più di tre anni dall'inizio della pandemia, mentre i contagi sono stati 25.651.205. Nel mondo, invece, secondo l'Oms, ci sono quasi sette milioni di decessi segnalati per Covid-19, "anche se sappiamo che il numero effettivo di decessi è molto più alto".