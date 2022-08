Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 21 agosto. LIVE

Sembra arrestarsi la discesa dei casi Covid in Italia, assestata da alcuni giorni su un plateau. Nelle ultime 24 ore sono 24.394 i nuovi contagi, contro i 24.691 di ieri, mentre si contano 88 decessi dai 124 precedenti. I tamponi processati si attestano a 164.804 a fronte dei 158.905 del giorno prima, con un tasso di positività che scende dal 15,5% al 14,8%. Ancora in calo di quattro unità le terapie intensive (-8 ieri) e di 254 ricoveri (-243 ieri). Sono i dati giornalieri diffusi dal ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia ( BOLLETTINO MAPPE ). Dal Meeting di Rimini, il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: "Nessun cambiamento delle norme su isolamento in vista delle elezioni. È un fatto di precauzione che se una persona è positivo non vada in giro". Intanto, dal ministero dell'Istruzione arriva una circolare con le nuove regole per il rientro in aula in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Niente Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e nessun obbligo di vaccino per i professori: anche i docenti no-vax potranno tornare in classe.