Covid, Rezza: "Calo indici, ma il virus continua a circolare"

"Anche questa settimana continua a diminuire il numero di nuovi casi di Covid nel nostro Paese" e "c'è una tendenza alla diminuzione della congestione delle strutture sanitarie", ma "il virus continua a circolare nonostante il periodo estivo". Lo ha dichiarato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, a commento dei dati relativi al monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 in Italia. L'incidenza, ha aggiunto, "è più bassa rispetto a quella di alcune settimane fa; è bene però fare il solito richiamo alla prudenza soprattutto in presenza di grandi aggregazioni, e al senso di responsabilità individuale". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)