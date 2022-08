Tutti gli insegnanti che non hanno ricevuto il vaccino potranno tornare ad insegnare: a deciderlo il dicastero dell’Istruzione, che ha riammesso anche tutti i lavoratori del settore non vaccinati. Restano in vigore le generali norme anticontagio che prevedono per gli alunni l’assenza in caso di sintomi e l’utilizzo della Ffp2 se a rischio e l’obbligo per gli istituti di sanificare le classi e far cambiare spesso l'aria