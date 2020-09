Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

. Tampone per chi rientra a scuola dopo una sospetta infezione. Secondo l'Iss ci sono 2868 focolai attivi di cui 832 nuovi. Conte all'Onu: “Pandemia opportunità per nuovo inizio”. Sette milioni di casi negli Stati Uniti, nuovo picco in Gran Bretagna con 6.874 contagi, la Francia con 21mila casi al giorno pensa a nuove chiusure, mentre in Israele si torna in lockdown. L'Oms ipotizza il rischio di due milioni di morti e omaggia l'Italia per la gestione dell'emergenza.