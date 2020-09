Secondo il bollettino del ministero della Salute del 26 settembre, si sono registrati 1.869 nuovi casi nelle ultime 24 ore, una cinquantina meno di ieri ma con circa tremila tamponi in meno (104.387 contro 107.269). In leggero calo anche il numero delle vittime (17) in un giorno. Nessuna regione fa segnare zero casi