Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati del 26 settembre

Diminuisce, anche se non di molto, il numero di nuovi contagi registrati in 24 ore in Italia: sono 1.869, contro i 1.912 di ieri, a fronte di 104.387 tamponi effettuati (il giorno prima erano stati oltre 107mila). Sono 17 i morti. Tre i pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 247. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Anche oggi non ci sono regioni a zero casi quotidiani (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).