Covid, già 75 scuole chiuse e oltre 470 quelle con contagi

In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. I positivi al coronavirus nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto riguarda l’altro personale scolastico. In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi. I numeri arrivano da una mappa e da un database ideati da un giovane ricercatore e uno studente universitario -Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. Nel periodo che va dal 14 al 23 settembre sono state rilevate notizie di Covid-19 in almeno 381 scuole. Il 24 settembre i casi segnalati sono stati 59, mentre il 25 ne sono stati segnalati altri 18. A Roma le scuole coinvolte sono una ventina, a Bologna una quindicina, a Milano sono 13. Tra le regioni le più colpite sono la Lombardia (oltre 90), l'Emilia Romagna (oltre 70), la Toscana (oltre 50). Ecco quali sono alcune delle ultime scuole in cui si sono verificati casi di coronavirus ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Sono già 75 le scuole chiuse e più di 470 quelle in cui si è verificato almeno un caso di Covid-19 in questo inizio di anno scolastico.

Covid a scuola in Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige, sono stati accertati casi Covid in alcune scuole bolzanine, mentre l'Istituto Gandhi a Merano, dove sono stati riscontrati cinque positivi, è stato chiuso per 15 giorni. Sono stati registrati cinque nuovi casi di positività anche in alcuni istituti in lingua italiana di Bolzano al liceo classico Carducci, al liceo scientifico Torricelli, all'Ite Cesare Battisti, alla scuola primaria Longon di Bolzano e alla scuola dell'infanzia Casa del Bosco. A Bolzano gli allievi, gli studenti e le studentesse delle classi interessate sono in quarantena preventiva e in attesa di comunicazione dell'Azienda sanitaria per effettuare il tampone. Le aule e le zone interessate saranno sanificate nel più breve tempo possibile. In alcune classi è già stata attivata la didattica digitale integrata come prevista dal piano digitale d’istituto. Nei giorni scorsi a Bolzano un caso di positività è stato riscontrato tra gli allievi della scuola primaria San Filippo Neri. La classe, nella quale si è registrato un caso, è stata sottoposta a quarantena preventiva.



Covid a scuola in Friuli Venezia Giulia



In Friuli Venezia Giulia, un alunno della scuola media "Divisione Julia" di Trieste è risultato positivo al coronavirus. I compagni di classe, 17 studenti e otto docenti sono stati posti in quarantena. Lo ha reso noto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, attraverso un tweet. Ospite del programma 'Ring' sull'emittente locale Telequattro, Riccardi ha spiegato che è stato avviato il contact tracing su tutti i contatti. Sempre a Trieste nei giorni scorsi uno studente di prima all'Isis Nautico Galvani di Trieste è stato posto in isolamento fiduciario dopo essere risultato positivo al tampone. Con lui sono stati messi in isolamento anche i 18 compagni di classe e 8 professori.

Covid a scuola in Veneto



In Veneto, nei giorni scorsi, oltre 60 persone sono state messe in quarantena dopo che due studenti, in due istituti diversi nel Trevigiano, sono risultati positivi. Quarantena anche per due classi (compresi quattro insegnanti) di una Scuola dell'Infanzia del Distretto Conegliano dopo la positività di una bimba. Nel Veneziano, lo screening Covid-19 nelle scuole, nei giorni scorsi, ha fatto registrare 17 casi in 16 istituti coinvolti. Secondo l'Ulss 3 Serenissima sono risultati positivi 13 alunni e 3 operatori scolastici dislocati in altrettanti complessi scolastici. Una quarantina, tra studenti e insegnanti, sono stati sottoposti a quarantena, tra questi una sola intera classe.



Covid a scuola in Lombardia



In Lombardia, uno degli ultimi casi riguarda la scuola primaria di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, sono risultati positivi al coronavirus due bambini nella stessa classe. Tutti i bambini della classe sono stati lasciati a casa e così anche la loro insegnante. Sono 33 i casi positivi e 435 le persone isolate dopo i controlli fatti dall'Ats (ex Asl) Città Metropolitana di Milano dall'inizio della scuola al 20 settembre. Più precisamente, sono risultati positivi 27 studenti e sei operatori. Tre casi si sono registrati nel Lodigiano, 14 a Milano città e i restanti 16 in provincia. Fra gli isolati, 15 sono operatori e 420 studenti. L'Ats fornirà ogni martedì, a partire dal 29 settembre, bollettini settimanali con i dati della settimana precedente.