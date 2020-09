Scuola, come seguire online la distribuzione di mascherine e gel

Sui siti della Presidenza del Consiglio, del ministero dell’Istruzione e del ministero della Salute sono stati pubblicati tutti i dati relativi alla mascherine chirurgiche e ai gel igienizzanti distribuiti nei 18.936 istituti scolastici dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Accedendo a questi portali è possibile conoscere scuola per scuola, la fornitura di materiali e dispositivi di protezione individuali che vengono distribuiti gratuitamente e che sono essenziali per garantire la sicurezza degli studenti, degli insegnanti e del personale non docente per l’intero anno scolastico. I dati relativi a ciascun istituto vengono aggiornati ogni 48 ore. Il governo ha scelto di rendere pubbliche queste informazioni, consentendo a genitori e studenti di controllarle in ogni momento, per dimostrare gli sforzi profusi per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico con il massimo livello di sicurezza possibile e che non ha pari in nessun altro Paese.