Coronavirus, riapertura stadi: il Cts orientato per il no

Non ci sarà alcuna deroga all'apertura degli stadi, perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. Questa, secondo quanto si apprende, la linea che il Comitato tecnico scientifico ribadirà nella riunione in programma oggi dopo l'approvazione delle linee guida da parte delle Regioni che prevedono un aumento della capienza al 25% degli impianti (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)